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▲技職司柯今尉司長主持綜合座談.（圖／嶺東科大提供）

少子女化與高等教育轉型，使技專校院面臨財務配置、校園管理及行政效能等多重挑戰。教育部115學年度全國技專校院總務暨會計主管會議，18日在嶺東科技大學舉行，141名與會者透過政策說明、專題分享及綜合座談，討論如何強化資源整合、風險管理與校務治理。會議由教育部主辦、嶺東科大承辦，邀集全國技專校院總務、會計主管及相關人員參與。教育部技職司副司長徐振邦在開幕式致詞，並由相關業務單位說明最新政策與推動方向，希望各校除掌握制度變動，也能交換第一線執行經驗，降低政策落實與行政實務間的落差。嶺東科大指出，總務與會計業務涵蓋校園環境、採購、財產管理、財務制度及資源配置，雖屬行政體系，卻直接影響教學、研究及學校發展。面對學生人數變化與高教資源競爭，各校除依法辦理業務，也須更精準運用有限資源，並提升風險管理及行政服務品質。嶺東科大校長陳仁龍表示，高等教育環境快速變動，行政部門是支撐教學與人才培育的重要基礎。跨校交流可讓各校比較不同制度及執行方式，從案例中尋找改善空間，進一步提升行政專業與治理能力。下午綜合座談由教育部技職司司長柯今尉出席，與各校總務及會計主管面對面交換意見。討論聚焦校務行政與財務工作面臨的問題，讓學校反映政策執行現場的困難，也由主管機關回應推動方向，建立政策與實務的雙向溝通管道。與會者認為，總務與會計工作過去多被視為校內後勤，但在少子女化與高教轉型壓力下，已逐漸成為校務決策的重要環節。如何兼顧法規遵循、財務穩健及教學需求，並透過跨單位合作提升資源使用效益，將是技專校院持續面對的治理課題。