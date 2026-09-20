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▲瑪麗亞凱莉曾自己大玩「解凍」迷因梗，宣布聖誕節回歸。（圖／翻攝自Mariah Carey YouTube）

距離聖誕節越來越近，網友熟悉的「聖誕媽祖婆」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）也準備再次「解凍」！她1994年推出的經典聖誕歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉，歷經30多年依舊是每年耶誕節必聽神曲，還持續在串流平台創下亮眼成績。更驚人的是，這首歌據估計累積創造逾1億美元（約新台幣30億元）版稅，而瑪麗亞凱莉曾透露，當年寫歌時只花了短短15分鐘，想不到如今成為她躺平養老的保障。距離聖誕節倒數只剩下96天時間，每次只要過了下半年，全球樂迷就會開始期待瑪麗亞凱莉的歌聲再次出現。她近年固定在11月1日前後推出聖誕季宣告影片，畫面甚至直接將自己設定成「被冰封」的模樣，再透過融冰橋段正式回歸，並喊出「It's time」，象徵聖誕季正式啟動。這項「解凍」儀式已成為她每年固定的社群傳統，也讓台灣粉絲笑稱她是「聖誕媽祖婆」。而這一切之所以能年年引發話題，關鍵就在〈All I Want for Christmas Is You〉這首金曲。它收錄於1994年的聖誕專輯《Merry Christmas》，推出後逐漸成為全球最具代表性的節慶歌曲之一，甚至在發行25年後，才於2019年首度登上美國《告示牌》Hot 100冠軍。最讓人難以置信的是，這首如今每年都會霸榜、狂播的聖誕神曲，創作過程竟然快得驚人。瑪麗亞凱莉曾透露，自己從小就很喜歡聖誕節，因此創作節慶歌曲對她而言相當自然，〈All I Want for Christmas Is You〉當年只花約15分鐘就完成創作。歌曲推出後持續累積驚人收入，《富比士》曾引用《經濟學人》估算，這首歌從1994年推出至2017年，累積創造超過6000萬美元版稅；另有近年的產業估算認為，歌曲歷年累計產生的版稅收入已突破1億美元，也就是約新台幣30億元。不過這筆金額是歌曲相關版稅與收入的估算，並非代表瑪麗亞凱莉本人全部入袋，因為歌曲還涉及共同創作者、唱片公司及其他權利分配。以2021年為例，《富比士》引述《告示牌》數據指出，〈All I Want for Christmas Is You〉當年光是下載與串流，就為母帶及詞曲出版帶來約616萬美元（約新台幣1.9億元）收入；瑪麗亞凱莉從母帶收入估計取得約155萬美元（約新台幣5000萬元），若以與共同創作者各持50%詞曲版權計算，出版收入則約可分得83萬美元（約新台幣2600萬元）。而〈All I Want for Christmas Is You〉能長紅至今，除了旋律洗腦，串流平台的推波助瀾也功不可沒。這首歌每年在聖誕節前後都會重新衝上各大音樂平台排行榜，除了2019年美國《告示牌》Hot 100冠軍，2021年也獲美國唱片工業協會（RIAA）鑽石認證，代表累積銷量達到1000萬個單位。瑪麗亞凱莉的〈All I Want for Christmas Is You〉早已不只是一首聖誕歌，更成為每年節慶商機的重要象徵。如今距離聖誕節倒數進入最後幾個月，粉絲想必也已準備好迎接「聖誕媽祖婆」再次解凍了。