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內部員工爆料SUBWAY麵包含「違禁品」！衛生局揪出違規成分

▲SUBWAY巴馬乾酪麵包先前停售時，對外以「海運壅塞問題」說明，卻遭自稱儲備幹部人士爆料，指稱真正原因是麵包撒粉含「違禁品」。（圖／SUBWAY提供）

曾以「海運因素」說明停售！台灣SUBWAY發聲明道歉了

台灣SUBWAY聲明全文

台灣SUBWAY近日被爆出巴馬乾酪麵包含違禁品，對外卻以「海運壅塞問題」為理由對外說明。桃園市衛生局調查後發現，「巴馬乾酪風味調味粉」含以麻竹莖桿製成的膳食纖維「Bamboo Fibre（竹子纖維）」，涉及《食品安全衛生管理法》第15條規定。台灣SUBWAY稍早也緊急發布最新聲明道歉，坦言先前未完整說明查驗結果，對外溝通與判斷有待檢討。事件源於一名自稱SUBWAY儲備幹部的人士，在網紅放火直播間爆料，指稱巴馬乾酪麵包突然停售，是因撒在麵包上的粉料含有「違禁品」，公司僅透過內部公告要求下架，對外則以海運壅塞作為停售原因。消息傳出後引發討論，尤其業者先前並未公開說明所謂「違禁品」的具體成分，不少網友要求SUBWAY進一步交代原料狀況，也讓巴馬乾酪麵包為何突然消失成為外界關注焦點。桃園市衛生局今日公布調查結果，本案是進口商於8月19日主動向衛生局通報，經查發現「巴馬乾酪風味調味粉」含有以麻竹莖桿製成的膳食纖維，屬於非傳統性食品原料，已涉及違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第9款規定，後續將依調查結果及相關法規辦理。台灣SUBWAY稍早發布最新聲明，也進一步證實此次不符合台灣食品原料規範的成分，的確就是「Bamboo Fibre（竹子纖維）」。SUBWAY表示，依供應商提供的資料，該原料的製程與規格皆符合台灣對食品原料Cellulose（纖維素）的相關規範，而「Bamboo Fibre」則是該原料在澳洲使用的名稱。不過，主管機關對於這項原料是否適用台灣相關規範，存在不同認定。業者指出，8月17日接獲相關資訊後已緊急將產品下架，並持續與主管機關溝通釐清，目前也進入行政程序。SUBWAY另於9月16日提出訴願，希望透過後續程序釐清原料認定及相關法規適用問題。針對先前對外說法，SUBWAY此次聲明坦言，當時以「海運因素」作為停售原因，並未完整揭露主管機關查驗結果及相關法規背景，認為在資訊溝通與判斷上仍有檢討、改進空間。業者表示，「對於因此造成消費者的疑慮與不信任，我們致上歉意。」至於後續原料認定與行政程序，則將持續依相關程序與主管機關溝通處理。針對近期巴馬乾酪麵包原料相關討論，SUBWAY Taiwan已於昨日發布初步說明。我們也注意到消費者仍關心幾個重要問題，包括此次涉及的原料究竟是什麼、主管機關認定的不符合事項為何，以及為何先前曾以海運因素說明產品停售。對於這些疑問，我們有責任依目前可確認的資訊，進一步完整說明。一、此次涉及的原料為Bamboo Fibre（竹子纖維）依目前取得的主管機關查驗文件及供應商資料，此次涉及的是巴馬乾酪風味調味粉中的Bamboo Fibre（竹子纖維）。主管機關目前認定，該原料不符合台灣食品原料相關准用規範，因此該批進口產品查驗結果不符合相關規定。此次不符合規定事項，主要涉及Bamboo Fibre（竹子纖維）在台灣食品法規下的原料准用及適用認定問題。二、供應商對原料的法規認定提出不同意見依供應商三井物產台灣供應鏈有限公司及原廠提供的資料，供應商主張該原料的製程及規格符合台灣對食品原料Cellulose（纖維素）的相關規範，而Bamboo Fibre為該原料於澳洲使用的名稱。主管機關目前對該原料於台灣食品法規下的適用認定有不同判斷。供應商已檢具相關技術及佐證資料，並於8月起開始與有關主管機關持續溝通，於9月16日依法提出訴願，目前正由相關行政程序進一步釐清。SUBWAY Taiwan尊重主管機關的認定，也尊重供應商依法進行行政救濟的權利，並不預判最終結果。三、獲悉8月17日查驗結果後，即停止使用並進行下架回收依主管機關8月17日出具的查驗通知，相關進口產品查驗結果不符合規定並不同意輸入。SUBWAY Taiwan獲悉後即停止使用相關巴馬乾酪風味調味粉，並依程序進行相關產品下架及回收。四、關於先前曾以海運因素說明停售，我們應更完整說明當時依供應商提供的資訊及技術資料，我們理解此次爭議主要涉及原料名稱、分類及法規適用認定；依當時取得的資訊，我們亦未掌握該原料涉及安全危害的資訊，因此低估了向消費者完整揭露主管機關查驗結果及產品停售法規背景的重要性，未能同步完整說明。現在回頭檢視，即使相關認定仍有待行政程序進一步釐清，我們仍應讓消費者知道產品停售的重要原因。先前的資訊說明沒有做到這一點，是我們在溝通判斷上需要檢討與改進的地方。對於因此造成消費者的疑慮與不信任，我們致上歉意。五、確認符合台灣法規前，相關產品不會恢復供應在相關行政程序進行的同時，SUBWAY Taiwan 已同步請亞太總部準備符合台灣法規要求的替代配方方案，作為必要時的供應備援。此一安排並不代表我們預判目前原料的最終法規認定，而是預先為不同結果做好因應準備。無論最終行政程序結果如何，SUBWAY Taiwan 都將依主管機關認定完成必要調整；相關產品須符合台灣食品法規，並完成必要的審查及檢驗程序後，才會恢復供應。六、此次事件後，我們將擴大檢視原料管理及資訊揭露制度此次事件也促使 SUBWAY Taiwan 重新檢視既有產品、原料及供應鏈管理機制。我們將重新盤點現行進口原料與配方在台灣的法規符合性，強化不同市場間原料名稱、分類及法規差異的確認，並針對有必要加強確認的原料擴大第三方自主檢驗。同時，我們也會重新檢視重大食品法規事件的資訊揭露原則。未來，即使相關法規認定仍處於釐清或行政程序中，只要涉及產品停售、下架或其他足以影響消費者判斷的重要事項，SUBWAY Taiwan 將以更即時、完整的方式向消費者說明。食品安全管理不只在於產品符合相關規範，也包括讓消費者能夠及時取得清楚、正確且完整的重要資訊。SUBWAY Taiwan 將藉此次事件進一步檢視並完善既有流程，持續強化食品安全、供應鏈管理及資訊透明。