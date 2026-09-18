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▲將擔任典禮主持人的陳漢典（前排中），所主持的《百分之一相對論》也入圍獎項。（圖／LINE TV提供）

第61屆金鐘獎日前公布入圍名單，潘君侖主持的《百分之一相對論》、《九條好漢在一班》雙料入圍，為了出席金鐘獎，他卯足全力增肌減脂，希望以最佳體態現身。值得一提的是，潘君侖近日遭傳情變，與女星林亭莉分手，對此他的經紀人也證實：「情場失意，職場努力，愈努力愈幸運。」潘君侖主持的《百分之一相對論》入圍「綜藝節目獎」與「節目類燈光獎」；《九條好漢在一班》入圍「實境節目獎」，他高興的說：「入圍不只對節目的肯定，也鼓勵自己在不同類型節目中自我挑戰。」宣布入圍時他正好在健身房，苦笑表示：「內心很雀躍，但力竭的身體跟不上我的腦袋呀！」喘口氣後才回過神，為了出席金鐘獎，潘君侖卯足全力增肌減脂，不僅要用最佳體態現身，還發下誓言：「如果得獎就把導演抱起來。」近日，潘君侖傳出情變，與女友林亭莉分手，甚至疑似被戴綠帽，對此經紀人回應：「情場失意，職場努力，愈努力愈幸運。」表示接下來潘君侖會把重心放在工作上，慢慢走出情傷。綜藝類頒獎典禮將在10/23舉行，將擔任典禮主持人的陳漢典，所主持的《百分之一相對論》也入圍獎項，他透露在收看直播時，聽到入圍便立馬向辛勤的幕後人員道賀，大讚：「你們值得上台領獎！」展現對工作人員的肯定；而黃偉晉收到捷報則是幽默回應：「會幫節目每天向上天祈求的！」逗趣反應為入圍喜訊增添笑料。《百分之一相對論》、《九條好漢在一班》多次蟬聯 LINE TV 收視排行冠軍，這次入圍吸引網友留言集氣「期待探員們上台」、「敲碗第二季」、「有哭有笑的軍旅生活太精彩。」此外，LINE TV 推出「金鐘獎必追片單」，9 月 22 日起至 12 月 1 日《零日攻擊》、《親密之海》限時免費追，還集結多部入圍優質戲劇與節目《黑盒子》、《星廚之戰》、《廚師的迫降：客家廚房 2》、《大學聲YOUNG VOICE》、《樂團祭》、《胡來旅行社》、《Hatala 異世界》、《膠囊時光 The Time Capsule》等全劇免費追。