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▲海巡署艦隊分署淡水艦艦長古德彰獲頒三等海巡專業獎章之殊榮。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海巡署艦隊分署分署長黃宣凱(左)為淡水艦艦長古德彰(右)授勳。(圖／海巡署艦隊分署提供)

▲海巡署艦隊分署分署長黃宣凱(中)為淡水艦艦長古德彰(左3)授勳。(圖／海巡署艦隊分署提供)

海巡署艦隊分署分署長黃宣凱17日，登上淡水艦，頒授三等海巡專業獎章給該艦艦長古德彰，以首次在艦上授勳的方式，讓榮耀回到第一線，也象徵對前線海巡人員專業表現與優異戰果的肯定。海巡署艦隊分署分署長黃宣凱，是由該艦隊分署人員陪同，登上淡水艦，受到艦長古德彰率員熱烈歡迎，並頒授三等海巡專業獎章給該艦艦長古德彰，以資鼓勵。海巡署艦隊分署分署長黃宣凱表示，接受頒授三等海巡專業獎章的淡水艦艦長古德彰，是於民國81年進入海關服務，從基層管事部水手做起，憑藉對工作的熱忱與持續精進的態度，一路累積專業知識與實務經驗，不斷成長、精進，如今成為統領淡水艦全艦的艦長。黃宣凱說，古德彰曾率領淡水艦人員參與114年海、空軍精準飛彈射擊演練，全艦同仁密切協同、精準操作，兩發飛彈均分毫不差命中靶船，展現海巡艦艇平時扎實訓練的成果，以及捍衛海疆、執行任務的堅實戰力。黃宣凱指出，古德彰亦於今(115)年曾獲頒「模範海員」，此次再獲「三等海巡專業獎章」之肯定，不僅是個人的榮耀，更是對淡水艦全體同仁戮力合作、共同付出的肯定。黃宣凱並指出，古德彰從基層水手一路走到艦長，數十年來始終堅守海上崗位，這段一步一腳印的歷程，不僅見證個人的成長與蛻變，也展現海巡人員在第一線持續淬鍊專業，勇於承擔使命的精神，值得讚揚。