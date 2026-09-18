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12月漲工業用電、AI資料中心？賴建信：綜合檢討

▲賴建信說，半導體跟AI發展是台灣優勢，會中有討論持續支持台電增強電力供應，以及電網強化，至於價格是否要由業者多負擔，重申審議會並不會「先射箭」去討論，而是會綜合評估。（圖／記者鍾泓良攝影）

10月不漲電價 台電全年虧損逾700億元

立院不願通過撥補？賴建信：台電虧損來自燃料成本

經濟部今（18）日召開電價費率審議會，決定10月電價凍漲，維持每度3.7823元，留待今年12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。對於10月至12月電價凍漲，將對台電造成多少虧損？台電評估，若國際能源價格維持不變情況下，剩下3個月虧損500億元，每月約虧160億元，全年虧損逾700億元。經濟部說明，依據台電電價檢討案應有調幅為12.83%，從每度3.7823元來到4.2675元，每度增加0.4852元，若以合理利潤5%計算，可讓台電有望在接下來3個月平均每月賺77.5億。但考量伊朗戰爭導致國際燃料價格高度不確定性，再加上台電正在向立法院爭取711億元撥補預算，以及穩定物價，決議等到12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。對於12月電價檢討是否只會調漲產業用電或AI資料中心？經濟部次長賴建信表示，因為現在距離年底還有一段時間，這段時間能源價格還會頻繁波動，以及撥補預算通過情況，因此電價審議會將針對民生、工業電價全面性檢討，若有調整就會在明年元旦實施新費率。商總理事長許舒博在會前提到，不支持全面凍漲，應該要朝向出口旺盛、獲利高的高科技產業調漲費率。賴建信說，半導體跟AI發展是台灣優勢，會中有討論持續支持台電增強電力供應，以及電網強化，至於價格是否要由業者多負擔，重申審議會並不會「先射箭」去討論，而是會綜合評估。若12月電價要參考撥補預算及能源價格，那麼兩者比重哪個比較大？他說，目前所提出撥補711億元，是以台電從3月到8月所吸收的燃料成本，若是順利取得撥補預算，確實對台電整體財務有大幅度改善，但還是會參照年底燃料價格來定奪是否會調整電價。當被問到電價從10月凍漲至12月，對於台電全年造成多大虧損？台電說明，今年1至7月累積虧損約214億元，若把10月至12月電價凍漲算入，若國際能源價格維持不變，全年應會虧損超過700多億元，等於3個月多虧500億元，每月虧損160億元。對於為什麼愈接近年底，虧損反而更大？台電副總經理王韻淳解釋，因為今年中油對電業用戶天然氣價格不斷調漲，以及10月以後電價將回歸到非夏月電價，往例台電虧損都會再放大。而是否可以考慮中油不再調漲電業用戶天然氣價格，換取台電可以不要虧損擴大？賴建信說，中油已經承諾桶裝瓦斯、民生天然氣價格維持凍漲，針對電業用戶仍必須實際反映，因為國際燃料價格實在太高，2月本來每艘船200萬桶原油約台新台幣31億元，現在已經高到100億元，中油必須要足夠金額來跟國際搶氣、搶油。媒體提問，2024年立法院由在野掌握多數以後，政府為台電編列2000億元撥補預算，但從來沒有通過任何一筆撥補。那麼為什麼認為這次711億元，有辦法取得立法院支持？賴建信說，過去政府向立法院爭取撥補預算時，都會認為是能源政策錯誤導致台電虧損，但是台電去年仍有盈餘729 億元，代表並非這個原因；而今年出現虧損，主因為就是伊朗戰爭墊高國際燃料價格，導致燃料成本增加711 億元。假如台電如實反映成本，電價須成長至4.2675元，那麼台電年底合理利潤下，可盈餘310億元，但如此對於物價衝擊龐大，考量到物價「易漲難跌」特性，就必須要由政府提出撥補預算來穩定台電財務，確保台灣電力可以支應經濟成長穩定發展。