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▲周春米與今年榮獲全國師鐸獎的仁愛國小鍾健琅護理師合影，肯定她長期投入特教生早療及身心照護。（圖／屏東縣府提供）

教師節將至，屏東縣政府今（18）日在水月囍樓舉行「115年度教師節表揚大會」，表揚師鐸獎、教育部教育奉獻獎、杏壇芬芳獎、資深優良教師及績優教保人員等219位教育工作者，由縣長周春米親自頒獎，感謝長年投入教育、陪伴孩子成長的辛勞與奉獻。周春米表示，教育是百年大計，感謝每位教育工作者在第一線用專業與熱情守護孩子。面對時代變遷及教育現場多元挑戰，縣府持續挹注資源，打造友善校園、導入數位及AI教學，支持教師安心教學、發揮專業。今年全國師鐸獎得主、仁愛國小鍾健琅護理師也獲表揚，她長期投入特教生早療及身心照護，去年校慶期間更曾面對持刀人士闖入校園，臨危不亂引導並掩護8名學生至健康中心避難，成功化解危機；同時以護理專業發展健康教育、急救及長照知能，並曾獲國家級「護理之光」肯定。此外，美和科大副教授曾喜城獲教育部教育奉獻獎，退休後持續投入屏東鄉土文化及客家文化推廣；建興國小教務主任陳其宗獲杏壇芬芳獎，深信教育是「人去影響人」，以陪伴與付出成就孩子未來。本次另表揚縣推薦師鐸獎、杏壇芬芳獎、教育奉獻獎、績優教保服務人員及服務滿30年、40年的資深優良教師等，展現屏東教育工作者長期扎根、薪火相傳的力量。教育處表示，縣府將持續以「人本適性、數位平權、在地深耕、友愛團結」為方向，打造多元、友善、智慧及國際化的教育環境。