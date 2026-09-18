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外送工作充滿意外

英國近年經濟陷入困境，國家首相頻繁換人，但年輕人的就業環境依然持續惡化。就有一位畢業於牛津大學的英國男子投書《泰晤士報》，分享個人畢業後從事UberEats外送員的心路歷程，直言雖然如今際遇並非他原本所期待，但也從中學習到許多，引發熱議。這名叫做唐納利（Matthew Donnelly）的社會新鮮人，在投書中表示，「頂著牛津大學的畢業光環，我從未料想過自己出校門後的日子會是這般景象。尋職艱難固然在意料之中，但我未能猜到，恐怕連牛津、劍橋百年來的辦學歷史都不曾預見，自己最終竟會在牛津郡街頭，日復一日地遞送著巨無霸漢堡」。唐納利透露自己主修的是兒童發展專業的碩士學位，數據顯示，今年7月全英國的畢業生職缺僅剩8383個，與2017年逾5.5萬個相去甚遠。「閱讀相關報導時，身處牛津象牙塔內的我總覺得那些警訊不過是紙上談兵」。唐納利說自己曾天真地以為牛津大學的文憑能替他擋下青年失業潮的衝擊，「現實卻狠狠給了我一記耳光：失業畢業生統計數字裡的一員，終究也包括了我」。唐納利雖然接了些自由撰稿的零工，但微薄的收入不足以應付生活所需。走投無路之下，只好加入了UberEats跑外送。唐納利表示，「這項提議來自我的哥哥，他幾年前待業時也曾當過外送員。雖然父母起初有些微詞，但最終也同意有事做總比在家發呆好」。唐納利表示，原本以為外送員只需下載App就能輕鬆上工，豈料審核關卡出乎意料地繁瑣，不僅要填寫大量表格，還得不斷上傳各角度自拍與影片驗證身份，費了一番工夫才終於開始上工。唐納利說他現在早上埋頭寫作，約中午11點45分便出門搶攻午餐高峰期客群。唐納利透露，之後命運便全交由手機掌控。「第一單可能剛送到市中心，下一單就得深入僻靜的偏遠鄉村」。午餐客群大約3 點半過後逐漸消退，唐納利利用這段時間吃飯休息，5點後再出門備戰晚餐客群，然後就會一路送餐到凌晨1點才回家。唐納利表示，最倒霉的狀況就是送餐到鄉下時，網路訊號不佳導致Uber地圖失靈，因此找不到客戶的住處。曾有過一單開了一個多小時的車程，最終只拿到微薄的5.48英鎊（約新台幣233元）。整體來說，幸運的話一天能進帳125英鎊（約新台幣5314元），這樣的收入足以應付租金與日常開銷。唐納利強調，跑外送的收入還過得去，「說這些並不是為了賣慘或博取同情，說實話，我其實蠻喜歡這份工作的。別誤會，這絕對是一份體力活，節奏飛快、壓力龐大，尤其在陰雨綿綿的夜晚更顯孤寂。但只要付出勞力就能獲得即時回報，這種成就感讓人相當滿足。加上我本來就熱愛駕駛，因此大部分時間我都樂在其中」。唐納利最後結論，「最重要的是，我認為保持工作對自己的心態至關重要。比起無所事事、一邊燒房租一邊空等合適的工作出現，我非常清楚自己更願意成為哪一種人」。