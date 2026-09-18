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▲蕭煌奇開唱，江蕙幽默寫道：「恭喜五金行開張，祝生意興隆⋯⋯哈哈。」（圖／記者王意馨攝影）

▲蕭煌奇今年1月宣布與圈外女友Jenny結婚，今晚老婆娘家也組成「女婿最棒後援會」力挺。（圖／記者王意馨攝影）

金曲歌王蕭煌奇剛拿下人生第5座「台語歌王」寶座，今（18）日起連兩天在台北小巨蛋舉辦2026【BRAVO】演唱會，在圈內有著好人緣的他，包括五月天、江蕙、A-Lin、王彩樺、戴愛玲等藝人都送上花籃祝賀。此外，老婆娘家也組成「女婿最棒後援會」，祝福演出精彩爆棚、掌聲如雷，替蕭煌奇加油打氣。蕭煌奇第三度攻蛋，今晚舉辦2026【BRAVO】演唱會，演出前許多演藝圈好友也獻上花籃祝福。蕭煌奇今年剛拿下第5座「台語歌王」，江蕙幽默寫道：「恭喜五金行開張，祝生意興隆……哈哈。」而五月天也祝福「演唱會大成功！」A-Lin則寫道：「好秀好看好聽，Good show！」值得一提的是，蕭煌奇今年1月宣布與圈外女友Jenny結婚，不時甜蜜放閃，今晚老婆娘家也組成「女婿最棒後援會」，在花籃上寫著：「金曲女婿 蕭煌奇演唱會，精彩爆棚 掌聲如雷。」以行動力挺。為了這次的演唱會，蕭煌奇早早展開體能鍛鍊與團練，要以最佳狀態登台，蕭煌奇日前難掩興奮喊話：「非常期待聽到全場一萬多人的尖叫聲跟歡呼聲，也請大家這陣子一起練歌，到時在小巨蛋一起大合唱，我想聽見一萬人合唱的聲音。」此外，他也特別透露這次演出準備了特別嘉賓，並賣關子表示「都是大家熟悉的好朋友」，讓歌迷們期待。