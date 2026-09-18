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有網友在社群聲稱自己用電習慣沒有改變，自己暑假這一期電費大暴漲，而且都是漲到「46722元」的一模一樣數字，質疑電費失準。台電今（18）日回應，6至9月住宅適用夏季電價，因為是全年最高溫，所以用電最多，更直接公布，經查該用戶2024年至2026年連3年9月帳單上用電度數都近6000度，電費約4萬元，且用電比一般用戶多7倍以上。台電表示，每年6月至9月住宅適用夏季電價，又因全年最高溫，所以用電最多，因此9月帳單往往會較高且相對有感，「建議可先比對『去年同期』，而不是跟上一期電費相比唷。」台電也公布，經查該用戶2024年至2026年連3年9月帳單上用電度數都近6000度，電費約4萬元，推斷應無電力設備故障問題。一般家庭夏月每期約用電850度，該用戶達到一般家戶的7倍以上，建議應該考慮尖離峰價差的時間電價。台電建議，若民眾發現電費或用電度數異常，可透過電子帳單服務系統查看帳單明細及用電圖表，或撥打24小時客服專線1911洽詢，若懷疑電表失準，台電也可協助查驗電表。