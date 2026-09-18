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▲Red Bull攜手新竹市政府宣布國際風箏衝浪賽事「Red Bull King of the Air 2026」首度登陸台灣， 10月21日起將於新竹南寮漁港外海舉行。左起為Red Bull台灣總經理Louis Chow、新竹市副市長林琨瀚。（圖／Red Bull提供）

全球頂尖風箏衝浪 Big Air（極限騰空）賽事 Red Bull King of the Air 今（16）日舉辦記者會，由Red Bull台灣總經理Louis Chow攜手新竹市副市長林琨瀚共同揭開賽事序幕，宣告全球唯一一場資格賽將於10月21日至26日在新竹南寮漁港外海登場，讓新竹風城獨特的九降風與海岸條件，站上全球極限的舞台。Red Bull King of the Air 以挑戰高度、技巧與極限動作聞名，今年全球唯一一場資格賽就在台灣。本屆共吸引超過20個國家、46位選手報名，最終正賽陣容由最強男子組18名、女子組6名選手組成。國際好手與在地新秀將迎戰新竹強勁的九降風風勢，角逐前往南非開普敦世界決賽、挑戰Red Bull King of the Air王者頭銜的機會。Red Bull King of the Air自2000年創辦以來，已成為Big Air（極限騰空）風箏衝浪最具代表性的國際舞台之一，選手將借助強風躍離海面，在空中完成旋轉、翻騰及風箏操控等高難度動作，並依騰空高度、技術難度、動作風格、完成度與創新性一較高下，選出最強的空中之王。今年度，全球唯一一場資格賽落腳台灣，最終男女生冠軍選手將能贏得通往南非開普敦的總決賽門票。Red Bull台灣總經理Louis Chow表示：「我們很高興將Red Bull King of the Air 帶到台灣，跟大家一起見證飛到6層樓高的極限風箏衝浪比賽，看到Red Bull給大家一雙翅膀！」Red Bull 運動員、兩屆Red Bull King of the Air冠軍選手Andrea Principi，這次擔任活動大使，他越洋錄製影片為台灣資格賽送上祝福，並鼓勵亞洲選手們能好好把握這個機會，贏下進軍南非的門票；他也將於10月賽事期間親臨新竹南寮，從世界級選手的視角交流參賽經驗與競技觀察，和台灣選手進行技術交流，為在地社群帶來更多啟發。本屆 Red Bull King of the Air 台灣資格賽共吸引來自24個國家、46位選手報名，共計有15位男子選手率先確認入選正賽，10位選手將在正賽前的Challenger Round角逐最後進入正賽的3名資格；女子組則是有５位率先入選、4位選手角逐最後1名正賽資格。率先選入正賽的男子組陣容強大，這15名中有11名即參與去年Red Bull King of the Air南非總決賽的好手，比賽精彩可期！其中包含Red Bull 2025 King of the Air總決賽季軍、荷蘭選手 Cohan van Dijk，以及同樣曾站上總決賽頒獎台的西班牙好手 Jeremy Burlando 與南非名將 Luca Ceruti，而年僅17歲的美國選手Zac Adams曾以獨創的旋轉板翻動作拿下2024年Red Bull King of the Air最極限動作獎，被視為未來幾年最有可能挑戰「空中之王」的新星。女子組更集結了Red Bull King of the Air女子組開辦至今的全部冠軍：2025 年現任冠軍、瑞典選手 Nathalie Lambrecht，2024年首屆女子冠軍、英國選手 Francesca Maini，以及2025年季軍、斯洛維尼亞選手Lana Herman皆將來台參賽。台灣選手方面，本土選手紀孫豪與曾宗廉將率先出戰Challenger Round爭奪最後進入正賽的3個席次，與世界好手爭奪前往南非總決賽的比賽資格。曾宗廉是亞洲風箏衝浪跳高紀錄保持人，他表示對於能在家鄉參與國際賽事，感到非常興奮與期待。本屆資格賽選址新竹南寮漁港，正是看中當地秋冬季節穩定的東北季風、開闊水域與海岸環境，強勁風勢為選手挑戰超高騰空、技術性風箏迴旋及創新自由式動作提供理想條件。在新竹市政府支持下，賽事將以新竹最具代表性的「風」為核心，串聯城市特色、海洋環境與國際運動，不僅讓世界看見台灣的風場條件，也讓在地選手得以在熟悉場域與國際好手交流，透過正式賽制累積實戰經驗。「新竹的風，不只是城市的特色，更是我們走向世界的力量。」林副市長強調，市府希望將自然環境優勢轉化為具有國際辨識度的城市資產，讓「風城」不再只是地理印象，更成為新竹發展極限運動、海洋文化及國際觀光的特色品牌。未來將持續結合城市行銷、運動發展與海岸觀光，讓世界認識新竹，不只因為科技，也因為獨特的風、海岸，以及迎接國際級賽事的能量。為讓民眾在觀賞賽事之餘進一步認識新竹，在10月24日至25日賽事期間，主會場除了規劃「風城海之味市集」展售在地特色美食與好物，展售在地特色美食與好物，更推出「小騎士闖關小旅行」，邀請親子共同騎乘自行車，探索新竹17公里海岸線，沿途走訪港南濱海風景區、金城湖景觀平台及香山賞蟹步道，透過導覽解說、互動問答與集章任務深入認識沿線生態與地景。完成騎行後，參加者可返回主會場體驗陸上風箏操控、衝浪平衡板等趣味關卡，集滿5枚印章即可兌換完賽證明與活動限定好禮，從海岸騎行探索到主會場的運動挑戰，讓民眾在賽事之外，也能感受新竹多元豐富的城市風貌。2026 Red Bull King of the Air台灣資格賽選手將於10月21日至10月26日進入賽事風候等待期。由於風箏衝浪高度仰賴風況，實際比賽日期及時間將依現場氣象條件決定，主辦單位將於賽前透過Red Bull官方網站公布最新賽程。邀請全台民眾前往新竹南寮，共同見證國際選手迎風起飛，感受世界級風箏衝浪賽事首度登台的震撼魅力。