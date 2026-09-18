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西洋樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）和科技企業家麥可波蘭斯基（Michael Polansky）訂婚約2年，日前卡卡被狗仔目擊揹著小寶寶和未婚夫一家三口現身街頭，昨（17）日外媒確認卡卡透過代孕迎來第一胎女兒，取名蘿絲賓波蘭斯基（Rose Bean Polansky），疑似向她演唱過的歌曲〈玫瑰人生〉（La Vie En Rose）和LGBTQ+活動家卡爾賓（Carl Bean）致敬。據美媒《TMZ》報導，女神卡卡和麥可波蘭斯基於今年6月9日晚上11點19分（太平洋時間）在洛杉磯醫院迎接女兒出生，並取名為蘿絲賓波蘭斯基，目前還不清楚卡卡選擇代孕的原因，不過眾所周知，她曾經辛苦對抗纖維肌痛症，一種以全身慢性廣泛性疼痛、疲倦和睡眠障礙為主要特徵的神經系統疾病。報導指出，女神卡卡愛女的名字似乎也帶有特殊涵義，卡卡的背上有一個玫瑰紋身，致敬她在電影《一個的巨星誕生》中演唱的經典歌曲〈玫瑰人生〉，而她的代表作〈天生完美〉（Born This Way）靈感則來自LGBTQ+活動家卡爾賓。此外，熟悉女神卡卡和麥可波蘭斯基的消息人士也出面澄清，指出小倆口目前依然處於訂婚的狀態，並沒有祕密結婚、舉辦婚宴或是度蜜月。2019年底，女神卡卡和麥可波蘭斯基透過共同朋友聚會及經紀人母親的引薦下相識相戀，並在隔年初的超級盃期間正式公開戀情，2024年愚人節，波蘭斯基帶卡卡去攀岩健行時，從背包拿出鑽戒求婚成功，卡卡曾經公開對波蘭斯基說：「我無限地愛著你！擁有你在我們的藝術、商業和愛情中的創意夥伴關係，這是我從未體驗過的愛。」