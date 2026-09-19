2026 年第 20 屆愛知名古屋亞運於 9 月 19 日盛大開幕！本屆中華隊派出 482 名好手跨足 34 種項目爭金，最受矚目的棒球項目更將在 9 月 21 日上演台韓大戰。為方便球迷觀看，《NOWNEWS今日新聞》整理免費直播管道、電視頻道號碼與熱門賽程，邀您一同跨海為台灣選手應援！
🟡2026名古屋亞運9/19開幕！比賽時間地點一次看
第 20 屆亞洲運動會於 2026 年 9 月 19 日至 10 月 4 日在日本愛知縣與名古屋市舉行。開幕典禮於 9 月 19 日在名古屋市瑞穗公園陸上競技場登場，包含賽事開幕式與各類項目資格賽。時差方面，日本僅比台灣快 1 小時，賽事多集中在台灣時間上午 8 點至晚間 8 點之間，民眾觀看直播幾乎不需要熬夜。
🟡亞運轉播去哪看？免費線上看與電視頻道號碼懶人包
想掌握最即時的亞運賽況，台灣本屆提供免費無線台、免費網路平台，以及涵蓋全賽事的付費頻道。以下整理各平台與頻道號碼：
【免費收看管道】
華視（無線電視）：CH12 主頻（免費獨家無線電視轉播）
公視+：免費線上看（提供精選賽事與重點花絮回放）
亞洲奧林匹克理事會官方 YouTube 頻道（OCA）：免費線上看（提供精選賽事與重點花絮回放）
【完整賽事頻道（需付費訂閱／第四台）】
愛爾達體育台（MOD/OTT）：中華電信 MOD CH200、201、202、203；網路平台 ELTA.tv
Hami Video（網路 OTT）：Hami 體育 1～5 台、愛爾達體育 1～4 台
緯來電視網（第四台/有線）：緯來體育台 CH72、緯來育樂台 CH70
東森電視（第四台/有線）：東森新聞台 CH51、東森超視 CH33
🟡中華代表隊出征陣容曝！時間順序焦點賽事一覽
本屆中華隊陣容星光熠熠，由「舉重女神」郭婞淳、金牌拳擊好手林郁婷、陳念琴、柔道男神楊勇緯、鞍馬王子李智凱與唐嘉鴻領軍出擊。羽球由周天成與王齊麟領陣，棒球項目更召集林昱珉、王彥程等旅外好手組隊。以下依時間順序整理最受關注的中華隊賽程（台灣時間）：
9/21 08:30：羽球 男子團體 16 強首戰（周天成、林俊易、王齊麟/邱相榤登場）
9/21 08:55：空手道 預賽（杜承翰/石政中 男子型/67kg/女61kg/68kg）
9/21 16:35：3x3 籃球 預賽（中華男/女籃）
9/21 17:30：棒球預賽【台韓大戰】（中華 VS 韓國，最受矚目首戰）
9/21 20:30：拳擊 預賽（甘家葳 男子 70 公斤級）
9/22 11:00：棒球預賽（中華 VS 泰國）
9/23 17:30：棒球預賽（中華 VS 香港）
9/24 08:30：羽球 男子／女子團體 金牌戰
9/25 17:30：棒球 超級循環賽
9/27 08:30：羽球 五大個人單項 8 強半準決賽
9/27 10:50：棒球 銅牌戰
9/27 17:30：棒球 金牌戰
9/29 10:00：羽球 五大個人單項 金牌戰
🟡電競中華隊出征7大項目！決賽關鍵時間表公開
本屆亞運電競項目熱度極高，中華代表隊共出征 7 大項目，包含《英雄聯盟》、《絕地求生 M》等知名作品。以下整理各熱門
項目的決賽及重要賽事時間（台灣時間）：
9/24 09:00：永劫無間（決賽）
9/26 08:00：魔法氣泡（決賽）
9/26 全天：格鬥遊戲團體賽（快打旋風6/鐵拳8/拳皇XV，決賽）
9/27 08:00：寶可夢大集結（決賽）
9/29 08:00：絕地求生 M（決賽）
9/30 08:00：第五人格（決賽）
10/2 11:00：英雄聯盟（壓軸金牌戰）
🟡亞運奪牌高峰期與新項目！時差一小時追賽輕鬆
全賽程奪牌高峰期集中在 9 月 24 日至 9 月 30 日，舉重、射箭、跆拳道與柔道等台灣傳統奪牌強項決賽均落於此時段。此外，本屆亞運特別新增 6 大新亮點項目，包含板網球、臺克球、MMA 綜合格鬥、衝浪、BMX 自由式 與虛擬跆拳道，為觀眾帶來全新觀賽體驗。
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第 20 屆亞洲運動會於 2026 年 9 月 19 日至 10 月 4 日在日本愛知縣與名古屋市舉行。開幕典禮於 9 月 19 日在名古屋市瑞穗公園陸上競技場登場，包含賽事開幕式與各類項目資格賽。時差方面，日本僅比台灣快 1 小時，賽事多集中在台灣時間上午 8 點至晚間 8 點之間，民眾觀看直播幾乎不需要熬夜。
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公視+：免費線上看（提供精選賽事與重點花絮回放）
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愛爾達體育台（MOD/OTT）：中華電信 MOD CH200、201、202、203；網路平台 ELTA.tv
Hami Video（網路 OTT）：Hami 體育 1～5 台、愛爾達體育 1～4 台
緯來電視網（第四台/有線）：緯來體育台 CH72、緯來育樂台 CH70
東森電視（第四台/有線）：東森新聞台 CH51、東森超視 CH33
🟡中華代表隊出征陣容曝！時間順序焦點賽事一覽
本屆中華隊陣容星光熠熠，由「舉重女神」郭婞淳、金牌拳擊好手林郁婷、陳念琴、柔道男神楊勇緯、鞍馬王子李智凱與唐嘉鴻領軍出擊。羽球由周天成與王齊麟領陣，棒球項目更召集林昱珉、王彥程等旅外好手組隊。以下依時間順序整理最受關注的中華隊賽程（台灣時間）：
9/21 08:30：羽球 男子團體 16 強首戰（周天成、林俊易、王齊麟/邱相榤登場）
9/21 08:55：空手道 預賽（杜承翰/石政中 男子型/67kg/女61kg/68kg）
9/21 16:35：3x3 籃球 預賽（中華男/女籃）
9/21 17:30：棒球預賽【台韓大戰】（中華 VS 韓國，最受矚目首戰）
9/21 20:30：拳擊 預賽（甘家葳 男子 70 公斤級）
9/22 11:00：棒球預賽（中華 VS 泰國）
9/23 17:30：棒球預賽（中華 VS 香港）
9/24 08:30：羽球 男子／女子團體 金牌戰
9/25 17:30：棒球 超級循環賽
9/27 08:30：羽球 五大個人單項 8 強半準決賽
9/27 10:50：棒球 銅牌戰
9/27 17:30：棒球 金牌戰
9/29 10:00：羽球 五大個人單項 金牌戰
🟡電競中華隊出征7大項目！決賽關鍵時間表公開
本屆亞運電競項目熱度極高，中華代表隊共出征 7 大項目，包含《英雄聯盟》、《絕地求生 M》等知名作品。以下整理各熱門
項目的決賽及重要賽事時間（台灣時間）：
9/24 09:00：永劫無間（決賽）
9/26 08:00：魔法氣泡（決賽）
9/26 全天：格鬥遊戲團體賽（快打旋風6/鐵拳8/拳皇XV，決賽）
9/27 08:00：寶可夢大集結（決賽）
9/29 08:00：絕地求生 M（決賽）
9/30 08:00：第五人格（決賽）
10/2 11:00：英雄聯盟（壓軸金牌戰）
全賽程奪牌高峰期集中在 9 月 24 日至 9 月 30 日，舉重、射箭、跆拳道與柔道等台灣傳統奪牌強項決賽均落於此時段。此外，本屆亞運特別新增 6 大新亮點項目，包含板網球、臺克球、MMA 綜合格鬥、衝浪、BMX 自由式 與虛擬跆拳道，為觀眾帶來全新觀賽體驗。
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