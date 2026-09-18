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▲經濟部產業園區管理局舉辦楠梓科技產業園區現場徵才活動。(圖／記者黃守作攝)

▲產業園區管理局舉辦楠梓科技產業園區現場徵才活動，吸引具相關專業背景人才前往應徵，期加入園區產業行列，為就業能量注入新動力。。(圖／產業園區管理局提供)

▲產業園區管理局舉辦楠梓科技產業園區現場徵才活動，吸引具相關專業背景人才前往應徵，期加入園區產業行列，為就業能量注入新動力。。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局於今(18)日，在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心，舉辦現場徵才活動，有園區內日月光半導體等11家企業，釋出343個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、IT客服工程師等多元職位，吸引具相關專業背景人才前往應徵，期加入園區產業行列，為就業能量注入新動力。經濟部產業園區管理局楠梓科技產業園區現場徵才活動，是由產業園區管理局副局長劉繼傳主持，有楠梓科技產業園區日月光半導體、台灣開滋、台灣集廣科技、長華科技、旺詮公司、迅束企業、國巨公司、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、興勤電子等11家企業參與，釋出343個職缺，涵蓋製程工程師、設備維護工程師、IT客服工程師等多元職位，吸引具相關專業背景人才到場應徵。產業園區管理局副局長劉繼傳表示，此次楠梓科技產業園區現場徵才活動，除提供多元技術型及管理類職缺，企業亦規劃完整培訓計畫，協助求職者快速融入職場。劉繼傳說，活動現場也設置身障專區，以落實社會責任，鼓勵多元人才進入職場，其中，華泰等公司釋出製程工程師、QAE品保工程師、產品工程師等技術職位，有具電子、電機、機械等相關專業背景人才踴躍到場應徵。劉繼傳並說，徵才活動除了高科技專業人才需求，也提供不同類型的就業選擇，如迅束企業釋出50多名環境管理人員職缺，並招募清潔管理幹部、儲備管理幹部等職位，以提供求職者更多元的職涯選項。劉繼傳指出，產業園區管理局楠梓科技產業園區為南台灣高科技產業聚落，持續推動產業升級發展，期透過現場徵才活動，搭起企業與求職者的媒合平台，以協助企業吸納更多優秀人才，讓求職者有機會快速進入職場，創造企業與人才雙贏。