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效力於洛杉磯道奇隊的韓籍工具人金慧成，目前陷入上不了大聯盟的嚴峻處境。自5月底被下放到小聯盟後，至今仍無法重返大聯盟賽場。韓國媒體《OSEN》引述美媒報導指出，「稍微誇張一點地說，金慧成可說是『生不逢時』。在當前大聯盟戰術思維轉變下，他原本引以為傲的優勢逐漸失去發揮舞台。」美媒《The Athletic》日前發布分析報導指出，過往各大聯盟球隊9月陣容擴編時，往往會特別升上一名以「代跑」為主要任務的專職野手，但在現今戰術體系下，願意為了單一功能而占用名額的球隊已大幅減少。《The Athletic》直言，現在若想在9月擠進擴編名單，必須具備比賽各個面向的綜合能力。韓媒《OSEN》引用該報導指出，擁有頂尖腳程的金慧成過去或許能憑藉代跑的功能在季後賽名單中佔據一席之地，但隨著代跑在季後賽的必要性與價值大不如前，金慧成似乎也失去了重返大聯盟的突破口。《OSEN》坦言，這項對於球員全方位能力的要求，正是當前金慧成面臨的真實寫照。金慧成日前因右肘疼痛休戰一週後，於17日回歸並敲出安打。本季他在小聯盟出賽至今，繳出打擊率.267、3支全壘打、30分打點、15次盜壘以及OPS .683的成績。儘管季初以3年1250萬美元（約新台幣3.98億元）的合約加盟道奇，但在這支以世界大賽三連霸為目標的豪門球隊中，26人名單的競爭異常激烈。如今即便主將出現傷兵，道奇球團也沒將他放進升大聯盟的選項，金慧成若想重新站上大聯盟舞台，勢必得在打擊與防守等各方面展現出更具說服力的表現。