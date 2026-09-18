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2026年名古屋亞運男子籃球4強賽於18日在愛知國際體育館點燃戰火，韓國男籃靠著旅外好手李賢重狂飆全場最高26分，並狂抓14記籃板的統治級表現，以77：51大勝伊朗隊，成功挺進金牌戰。這也是韓國男籃繼2014年仁川亞運後，睽違12年再度闖入亞運決賽。兩個國家都有在國際賽取得好成績就有機會取得免役的法令，而這個千載難逢的機會對於球員來說是助力——當然也可能成為壓力。本場比賽韓國隊展現出強大的外線火力與流暢的團隊配合。除了李賢重繳出26分、14籃板的雙十數據外，後衛李宇碩也貢獻了19分，呂俊錫則有9分進帳。針對球隊的出色發揮，李賢重賽後將功勞歸給隊友：「雖然我投進了那些球，但很大的功勞要歸功於我們的長人提供了非常好的掩護。隊長李承炫和其他長人為我們創造了許多出手的機會。」他進一步強調團隊的無私精神：「當兩名防守球員包夾我時，我能將球傳給短擋拆的隊友，為球隊創造優勢。我們全隊五名球員都非常無私，就算沒進，我們的長人也會在籃下爭搶進攻籃板，這讓我們能帶著更大的自信和安心感去投籃。」韓國隊拉脫維亞籍總教練馬祖爾斯（Nikolajs Mazurs）也對子弟兵的表現讚譽有加：「韓國隊是一支非常擅長投射的球隊。他們大量出手，也命中了很多球，這正是我們想要的。今天我們展現了極佳的團隊合作，尤其是在防守端，我們配得上這場勝利。」相較於韓國隊的多點開花，伊朗隊本場比賽在進攻端面臨大當機。全隊得分最高的是拿下12分的賈姆西迪（Mohammad Jamshidijafarabadi），海達里（Meisam Mirzaei）與卡澤米（Arsalan Kazemi）則分別僅拿下9分與8分。伊朗隊希臘籍總教練馬諾洛普洛斯（Sotirios Manolopoulos）賽後難掩失落地表示：「我為球員的努力感到驕傲，但我們必須誠實面對，今天韓國隊的表現遠遠勝過我們。我們的進攻非常糟糕，投籃命中率不佳。無論我們嘗試做出什麼改變，就是沒有奏效。」談到球隊低迷的投籃命中率，伊朗主力賈姆西迪透露了一個沉重的場外因素：「在伊朗，只要在亞運奪牌就能免除兵役。這對我們陣中的6名球員來說非常重要。這帶來了極大的壓力，也影響了大家的投籃表現。這就是我們進攻當機的主要原因。」賈姆西迪自己是兩屆亞運銀牌得主，也已經35歲了，因此應該已經免役，但對於其他球員來說，這可能就形成一種壓力。儘管無緣金牌戰，但伊朗隊並未放棄希望。賈姆西迪強調：「我們必須擺脫這個陰霾，在身心靈上做好恢復。接下來的銅牌戰非常重要，我們非常渴望贏得這面獎牌，我相信我們能做到。」韓國男籃接下來將在金牌戰迎戰日本與中國之間的勝方，全力爭取繼2014年以來的首面亞運男籃金牌。而伊朗也還未認輸，對於那6位球員來說，仍有機會爭取獎牌免役，賈姆西迪說：「我們必須繼續爭取銅牌。」