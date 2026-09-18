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▲蔡旻佑（如圖）透露因長期吃高鹽、高油脂、高糖的食物，因此報告出現紅字。（圖／人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑睽違7年，終於發行第7張全新創作專輯《快樂有時有》，今（18）日擔任手搖飲店的一日店長，透露前一天剛進行健康檢查，發現心臟有問題，恐有「油脂鈣化、硬化」的情況，另外甲狀腺有結節，目前正在化驗，對此蔡旻佑提醒大家要注意自己的健康，更苦笑說：「大家要更把握看到我的機會。」蔡旻佑剛進行健檢，透露因長期吃高鹽、高油脂、高糖的食物，因此報告出現紅字，被醫生警告心臟恐有油脂鈣化、硬化的情況。不僅如此，蔡旻佑還檢查出甲狀腺有結節，他表示：「化驗還沒出來，8、9成是良性。」得知當下心情很平靜，一切都要等化驗報告出爐，才能確定是良性還是惡性。由於近日黑人陳建州心肌梗塞送醫，蔡旻佑也說：「最近有新聞，大家要注意自己的健康。大家要更把握看到我的機會，我要好好珍惜每一次！」而蔡旻佑今年邁入出道20週年，日前正式宣布將於12月6日晚上19:00在三創CLAPPER STUDIO 舉辦2026蔡旻佑「快樂有時有」20週年台北演唱會，門票將於20日中午11:12分在iNDIEVOX售票系統準時開賣。許久未在台北開唱的他相當興奮，貼心設計1112元的親民票價，呼籲大家都能來歡度這20週年的重要時刻，蔡旻佑喊話：「不管你是20年前開始聽我的歌，還是現在才聽到我的歌，都歡迎一起來玩。」談到出道20周年的心情，蔡旻佑感性表示：「出道20年了，不知道自己還能唱多久，也有前輩4、50年都還在唱，現在好不容易又可以發行專輯，對我來說是要好好珍惜的機會，不知道下次機會在哪裡。」以〈我可以〉走紅的他，經歷了爆紅的滋味，蔡旻佑感性向粉絲告白：「一路這樣子走了20年，我也不知道怎麼活下來的，但我要特別謝謝你們，是因為你們還唱著〈我可以〉這首歌，20年後好不容易再發行第七張專輯。」