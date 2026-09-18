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2026年愛知・名古屋亞運會男子籃球四強賽迎來中日大戰，中國男籃卻在賽場上經歷了一場噩夢。面對東道主日本隊的快速球風與猛烈外線火力，中國隊全場遭對手壓制，最多一度落後達35分，最終以78：97慘敗，連續兩屆亞運無緣金牌戰。接下來，韓國隊將和日本爭奪金牌，中國隊則將與稍早落敗的伊朗隊爭奪本屆亞運銅牌。回顧比賽進程，日本隊開局便打出5：0攻勢，儘管中國隊一度將比分追至11：13，但日本隊隨後靠著外線優勢拉開差距，首節狂飆5記三分球，以28：15領先。次節，王俊杰與崔永熙挺身而出，一度將分差縮小至20：28，但中國隊在第二節最後3分42秒陷入嚴重得分荒，遭日本隊趁勢打出一波11比0的高潮，半場結束便以30：49落後達19分。易籃後，中國隊在進攻端雖有起色，但在防守端卻徹底崩盤，完全無法遏制日本隊的猛攻。第三節末段日本隊三分命中後，雙方差距一度擴大至難堪的35分（42：77）。中國隊第三節單節狂失34分，三節打完以52：83大幅落後。儘管末節開局中國隊打出7：2攻勢，並一度將分差縮小至20分，但無奈失血過多，最終仍以78：97吞下敗仗。這場比賽堪稱中國男籃近年來最黑暗的一役。過去在亞洲賽場引以為傲的身高與內線優勢，在此役蕩然無存。進攻端，中國隊多次錯失「大打小」的機會，余嘉豪與王俊杰在低位單打效率極低，球權傳導極不順暢；防守端，外線形同虛設，遭日本隊三分雨狂轟猛炸，半場日本隊三分命中率就突破四成。內線更是全面失守，日本歸化中鋒柯克（Alex Kirk）半場就繳出11分、8籃板，在禁區對抗與卡位上讓中國隊毫無招架之力，前場籃板更遭對手完爆。面對日本隊的「小快靈」打法與速度優勢，中國隊進攻停滯、防守漏人、心態急躁等問題集中爆發。場邊的主帥郭士強臉色鐵青，頻頻無奈低頭看戰術板，球員們在替補席上也難掩茫然與沮喪。中國男籃方面，胡金秋得到14分2籃板；崔永熙 13分6籃板；胡明軒 11分、4助攻；李弘權 9分、13籃板；廖三寧 8分4籃板6助攻；龐崢麟 8分2助攻；趙嘉義 6分2籃板；王俊杰 4分3籃板；焦泊喬2分；李悅洲 2分1助攻。日本男籃，以金近廉的19分4籃板3助攻最佳；歸化內線柯克 15分12籃板3助攻；小哈珀（John Harper Jr.）崁下14分、2籃板、3助攻；小川敦也得到11分5籃板9助攻。中國男籃上一次奪得亞運金牌已是2018年的雅加達亞運，上一屆杭州亞運則在四強賽以1分之差惜敗菲律賓，最終僅獲銅牌。如今再次止步四強，且是以慘敗之姿不敵日本隊，對球隊士氣與國內輿論都是一記重擊。