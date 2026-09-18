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▲「幸福之森」基地位於台南市關廟區，基地面積約3,133.9坪，規劃7棟、地上8層、地下1層，共343戶住家。（圖／伍彩企業提供）

面對房價高漲等多重壓力，購屋族也愈來愈精打細算。人稱「Crazy老爹」的伍彩集團總經理林義豐，今(18)日宣佈伍彩企業旗下台南關廟大型住宅案「幸福之森」推出限量60戶優惠方案，主打兩年0利息；價格部份，2樓每坪26萬元，往上每層每坪增加5千元，並採「不二價」銷售，以簡單、透明的價格制度及付款方案，鎖定年輕首購與自住家庭需求。林義豐指出，相較於家電、裝潢等常見購屋優惠，「幸福之森」此次選擇將方案重點直接放在購屋族最有感的「價格」與「資金安排」。此案開賣方案最大亮點，就是限量60戶、兩年0利息優惠。若消費者購買伍彩的房子，銀行提供80%的房貸，其房貸利息由公司替買方吸收兩年。也就是買方只需負擔頭期款，後續兩年，完全不需支付利息。此方案將優惠直接放在資金成本，希望讓消費者在購屋期間保有較充裕的家庭財務安排空間，讓年輕人住得起。「幸福之森」基地位於台南市關廟區，鄰近台19甲線，並可銜接台86快速道路、國道3號，往台南高鐵站、沙崙及歸仁、仁德等區域移動便利。林義豐提及，近年台南高鐵與沙崙周邊持續發展，區域已有高鐵台南站、台鐵沙崙站、MITSUI OUTLET PARK台南、大台南會展中心，以及相關產學研機構進駐，交通、商業及產業機能逐步成形。「幸福之森」基地面積約3,133.9坪，規劃7棟、地上8層、地下1層，共343戶住家，以2房、3房為主要產品規劃，滿足首購、小家庭到家庭型買方等不同居住需求。全案公設比約29.1%，規劃350個平面車位。社區公共設施涵蓋接待大廳、交誼廳、會議室、視聽室、健身房等，並透過中庭與植栽規劃，強化大型住宅社區的休憩環境。