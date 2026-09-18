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中華職棒富邦悍將今年迎來創隊十週年的重要里程碑，球團本季不少致敬隊史的經典活動。今日在新莊棒球場的主場賽事中，球團特別邀請過去10年間曾為「Fubon Angels」效力的啦啦隊女孩「回娘家」。包含安妮、橘兒、東東、卡卡與 Kesha5位女孩再次重回熟悉的應援舞台，穿上隊服重新亮相，瞬間引爆全場老球迷的青春回憶。不僅OB女孩重回舞台，富邦隊史首位指標性應援團長Anu也重新戴上熟悉的麥克風，登台與啦啦隊並肩作戰，帶領全場球迷唱跳打序歌。當熟悉的應援聲響起，看台上也出現溫馨一幕，今日未排班的現役啦啦隊成員檸檬與秀秀子現身本壘後方觀眾席力挺。看著昔日隊友站在台上，檸檬忍不住流下眼淚，曾為 Fubon Angels、現轉任應援團長的蓁蓁，眼眶也同樣充滿感動淚水，場面十分動人。本季富邦主場開幕戰時，賽後特別安排十週年應援組曲表演中，Anu也曾驚喜登場，當時曾讓元老級成員慈妹在舞台上邊哭邊跳，引起無數球迷熱烈討論。今日OB啦啦隊女孩們再次跨越時空重返舞台，不僅讓陪伴球隊許久的檸檬、蓁蓁感動落淚，現場看台區也有不少一路相隨的資深球迷紛紛落下熱淚。