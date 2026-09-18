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台北市成淵高中日前發生國中部有87名學生食用學校熱食部餐食，陸續發生腹瀉等食品中毒症狀。北市衛生局今（18）日公布檢體採樣結果，檢出金黃色葡萄球菌腸毒素B；衛生局裁處供餐廠商新台幣18萬元整；教育局也針對該校供餐廠商祭出「全面解約處分」，同時要求校方成立專案窗口協助師生求償。北市衛生局今日晚間發布新聞稿指出，成淵高中食品中毒案共採樣食餘檢體1件（留樣便當）、環境檢體5件、工作人員手部檢體5件，檢驗留樣便當檢出「金黃色葡萄球菌腸毒素B」。北市衛生局說明，依照違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，依同法第44條處罰鍰新台幣18萬元；教育局則提到，獲報第一時間立即勒令該廠商停止供餐；成淵國中部也已依規定終止契約，其他該廠商供餐國中部均已「全面預防性解約」，並輔導各校啟動備援供餐機制，保障師生用餐無虞。針對該廠商其餘學校高中熱食部，教育局及衛生局說，將持續加強無預警稽查。教育局表示，目前已要求成淵國中部設立單一窗口，進行求償事宜以及團體保險理賠申請，而因此次事件就醫的師生，其門診或住院所產生醫療費用，均可依相關規定申請團體保險實支實付給付。北市衛生局再次呼籲，食品處理應遵守「清潔」、「迅速」、「加熱或冷藏」、「避免疏忽」等4大原則，以確保食品衛生安全；食品從業人員應注意個人衛生，身體有傷口、膿瘡、咽喉炎、濕疹者，一定不可直接或間接從事食品製造調理的工作，而需經適當消毒、妥適包紮並戴上不透水手套才能從事食品製造調理工作。