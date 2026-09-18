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96歲股神感性告白：歲月不饒人

高齡96歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）於今（18）日宣布卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長一職，交棒給其子霍華德·巴菲特（Howard G. Buffett）接任董事長，正式徹底結束了他在波克夏的傳奇生涯。波克夏隨即發表聲明，宣布巴菲特即日起轉任榮譽董事長。綜合外媒報導，波克夏在聲明中表示，「作為榮譽董事長，巴菲特先生將繼續擔任董事會成員，並持續為公司提供其寶貴的洞察與決策建議」。這項重大高層人事異動，距離巴菲特卸下波克夏執行長（CEO）一職僅隔9個多月，當時執行長一職已由其長期得力助手阿貝爾（Greg Abel）接棒。巴菲特在給波克夏股東的公開信中感慨表示，「歲月老人（Father Time）總會獲勝。不過，祂對我已格外寬厚，給了我足夠的時間，讓我能親眼見證波克夏發展到如今這般令人對未來無比放心的堅實狀態」。巴菲特也打趣地說，剛滿1歲的曾孫「現在移動的速度已經比我快了一點」。儘管巴菲特年事已高，近期嗓音也顯得有些沙啞虛弱，但他直到今年7月仍親自接受美國財經媒體專訪，依舊活躍。自1960年代巴菲特掌舵波克夏，截至他今年卸任執行長為止，波克夏的股票價格大幅飆漲超過5500000％；相較之下，同期的標普500指數總報酬率僅約39000％，展現出驚人的獲利實力。在巴菲特的帶領下，波克夏巧妙結合華爾街金融資本與實體經濟，投資版圖橫跨鐵路、保險、糖果乃至冰淇淋等民生產業。巴菲特今年7月更透露，在他主導推動下，波克夏大舉投資了Google母公司Alphabet，目前持有Alphabet的價值已突破270億美元，躍升為波克夏的第五大重倉股，為其投資生涯再添一筆精彩戰果。