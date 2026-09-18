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▲蕭煌奇今年1月宣布與圈外女友Jenny結婚，今日演唱會上，老婆（圖中）現身觀眾席第一排力挺。（圖／記者王意馨攝影）

歌手蕭煌奇今晚（18）日在台北小巨蛋舉辦2026【BRAVO】演唱會，正妹老婆Jenny坐在第一排C位力挺，正面照罕見曝光，長相十分清秀；而日前Jenny遭傳懷孕，蕭煌奇親自闢謠說：「我也想要有小孩，但的確是沒有。」今日老婆看起來身材仍相當纖瘦。將於9/22過生日的蕭煌奇，在台上看到滿場歌迷，忍不住感性表示：「很開心你們在我生日前，先吃一顆紅蛋的禮物。」蕭煌奇今年1月宣布與圈外女友Jenny結婚，十分保護老婆隱私的他，未公開對方正臉照，今日演唱會上，Jenny現身觀眾席第一排力挺。婚後，蕭煌奇與老婆的做人進度也引發外界關心，日前更傳出老婆已懷孕3個月，不過蕭煌奇親自闢謠，表示：「我也想要有小孩，但的確是沒有。」要大家稍安勿躁，有好消息他必定會在自己的社群上公布，而Jenny看起來身材依舊纖瘦，看不出懷孕跡象。蕭煌奇結婚後運勢相當旺，不僅5度封王刷新金曲紀錄，更挑戰自我首度連開兩場台北小巨蛋演唱會。今晚他以極致奢華的百老匯歌劇風格開場，接連演唱多首經典歌曲，更展現驚人語言駕馭力，一口氣挑戰華語、台語、粵語、英語與義大利語5種語言歌曲，蕭煌奇表示：「一開場就挑戰了很多很難的事情，我這輩子不一定做得到，但我沒在怕！」第三次站上小巨蛋開唱，蕭煌奇創下完售佳績，對此他感性向全場觀眾喊話：「很開心你們在我生日前先吃一顆紅蛋的禮物，今天呢你們給我100分的掌聲，我就給你們100分的聲音。」為呈現完美狀態，蕭煌奇竟在短時間就狠甩10公斤體重，就連總彩排結束後造型師都還在現場緊急修改褲腰。這次【BRAVO】演唱會，舞台視覺以華麗紅色布幔打造，頂端高掛美式復古風情的大型百老匯霓虹招牌；現場更動員 14 人樂隊、20 人弦樂團、8 人客座管樂手，以及 8 位女舞者與 4 位高空鋼絲舞者，編制極為龐大。