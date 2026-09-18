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代工大廠仁寶（2324）與鋐寶科技（6674）今（18）日分別召開董事會，雙方均通過以現金為對價的股份轉換案，由仁寶電腦取得鋐寶科技100%股份，完成股份轉換後，鋐寶將成為仁寶百分之百持股的子公司。仁寶表示，此次股份轉換主要是為進一步整合雙方資源與技術，透過整合網通相關技術能力，強化整體產品及市場布局，並共同搶攻新一波AI與物聯網應用商機。鋐寶科技目前為仁寶電腦直接持股42.60%的子公司，本次股份轉換採現金方式進行，對價為每股新台幣18.5元。若以鋐寶科技董事會決議前一營業日的收盤價計算，本次股份轉換價格溢價率約18.21%，仁寶將透過現金收購方式，進一步取得鋐寶其餘股份，完成對鋐寶的100%持股。仁寶指出，隨著AI技術快速發展，AI應用正逐步從雲端運算延伸至邊緣端、實體環境及工業場域，市場對具備即時運算、連網及智慧控制能力的產品需求持續增加。此次取得鋐寶全部股份後，雙方可進一步整合既有網通技術與資源，將布局重點延伸至Edge AI、Physical AI及工業物聯網（Industrial IoT）等新興應用領域，擴大AI與網通技術的整合效益。仁寶近年持續拓展AI、網通及智慧應用相關布局，此次透過股份轉換取得鋐寶100%股份，除了能簡化雙方股權架構，也有助於進一步整合研發、技術及市場資源。未來雙方將以既有網通技術為基礎，結合AI運算與智慧應用，朝Edge AI、Physical AI及Industrial IoT等市場發展，盼藉由資源整合掌握AI產業快速成長所帶來的新商機。