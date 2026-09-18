我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運女子排球項目今（18）日迎來小組賽最終日，C組壓軸上演分組龍頭爭奪戰。先前接連以直落三橫掃吉爾吉斯與蒙古的中華女排，今日強碰世界排名第13的亞洲傳統勁旅泰國隊。中華女將一路緊咬比分，可惜最終仍以22：25、22：25、20：25遭直落三惜敗，吞下本屆賽會首敗，確定以C組第二之姿晉級8強。已提前鎖定8強席次的中華女排，今日全力爭奪分組第一種子優勢。前兩局雙方分差始終維持在2至3分之內，但進入20分後的局末決勝期，中華隊關鍵攻防未能把握，連續以兩個22：25讓出局數。第三局背水一戰的中華隊打出優異開局，無奈實力堅強的泰國隊迅速站穩陣腳，最後靠著一次成功的攔網得分鎖定勝局，以25：20拿下勝利。中華女排陣中以許菀芸攻下全隊最高12分最為亮眼，快攻手甘可慧進帳11分緊追其後，其餘隊員得分未能突破雙位數；反觀泰國隊展現多點開花的猛烈火力，共有4名球員得分上雙。賽後中華隊舉球員廖苡任表示，泰國隊舉球員技術非常出色，因此全隊賽前特別專注於攔網與防守，「今天我們的防守和攔網都做得很好，但在對手拿到20分之後，我們必須堅持抗爭到底。」主攻手張稦豈則指出，賽前團隊觀看了大量泰國隊影片進行研擬，「我覺得今天我們大概達成了預期戰術的80%，我和隊友們都打得很好，但在部分細節上還需要調整，例如改變攔網方式或針對不同球員發球。」中華女排小組賽最終以2勝1敗作收，成功達成挺進8強的第一階段目標。淘汰賽首輪中華隊將強碰A組龍頭，爭奪晉級4強的門票。