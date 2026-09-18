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2026年愛知．名古屋亞運即將於9月19日至10月4日盛大登場！長期支持台灣體育發展的富邦金控，今年特別號召全民力挺中華隊，並為旗下贊助、代表台灣出征的6位「富邦Dream Team」頂尖選手加油。為此，富邦金控特別推出「富邦65為Dream Team加油」全民線上應援互動遊戲，邀請民眾透過節奏挑戰為國手集氣，還有機會抽中名古屋來回機票等豐富好禮。本屆亞運中華代表團陣容堅強，其中包含六位由富邦金控長期支持、化身為「富邦Dream Team」的頂尖名將。陣容星光熠熠，包含：於奧運累積1金2銅的「舉重女神」郭婞淳、新生代舉重好手陳冠伶、為台灣奪下首面奧運體操銀牌的「鞍馬王子」李智凱、近年在國際高球賽事嶄露頭角的好手王偉軒、多次披上國家隊戰袍的鐵人三項女將張綺文、入選本屆中華男籃12人正式名單的臺北富邦勇士球星曾祥鈞。富邦金控期盼這六位菁英選手能帶領中華隊在各自的領域大放異彩，為台灣爭取佳績。為了讓全民都能參與這場體育盛事，富邦金控特別運用旗下職棒球隊富邦悍將的年度主題曲《藍色力量》，打造出一款充滿熱血氛圍的「節奏挑戰互動遊戲」。民眾只需在限定時間內跟隨音樂節奏點擊完成應援，系統便會根據玩家表現，生成專屬的「富邦Dream Team選手應援能力卡」。玩家只要將專屬的應援能力卡分享至Meta（臉書）的「富邦 FUBON」官方粉絲專頁，不僅能號召親朋好友一同為中華隊擴大應援聲量，只要完成指定任務，更有機會參加抽獎，贏取超值大獎「名古屋來回機票」以及「LINE POINTS 650點」。富邦金控一直以來皆以實際行動力挺台灣體育發展，不僅是全台唯一同時擁有職籃（臺北富邦勇士）、職棒（富邦悍將）及業餘成棒（富邦公牛）的企業，更是多位菁英運動員挑戰國際舞台的重要後盾。富邦金控表示，企業秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，相信國手們在賽場上不輕言放棄的拚搏鬥志，能夠鼓舞更多人在人生賽場上勇於挑戰、堅持到底。富邦金控預祝所有中華隊選手都能在亞運賽場上展現最佳狀態，也呼籲全台民眾踴躍加入「富邦65為Dream Team加油」的行列，以實際行動力挺中華隊！活動詳情請見富邦官方粉絲團公告。