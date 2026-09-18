我是廣告 請繼續往下閱讀

兄弟先發投手勝騎士順利接球後，並未採用常見的高拋或平傳，而是順手以類似「打保齡球」的方式將球從地面滾向一壘

值得一提的是，轉播鏡頭也捕捉到兄弟總教練平野惠一在休息室露出耐人尋味的表情。一旁的教練潘志芳則是一臉尷尬，偷瞄平野惠一的表情，意外成為網友熱議的焦點。

中信兄弟今（18）日於台北大巨蛋主場迎戰統一獅，最引人注目的一幕出現在第3局。兄弟洋投勝騎士在3局上處理一顆投手前滾地球時，竟罕見用「滾保齡球」的傳球方式，把球傳到一壘完成刺殺，離奇畫面不僅在社群上遭到球迷撻伐，球評直言「不太妥當」。值得一提的是，轉播鏡頭也捕捉到兄弟總教練平野惠一在休息室露出耐人尋味的表情。一旁的教練潘志芳則是一臉尷尬，偷瞄平野惠一的表情，意外成為網友熱議的焦點。本場比賽3局上出現罕見的插曲，獅隊打者林泓弦擊出投手方向滾地球，，由一壘手王政順接球完成刺殺。這幕出乎意料的動作瞬間讓大巨蛋觀眾席傳出陣陣驚呼，隨後在社群引發討論。許多兄弟球迷以及統一獅球迷都質疑此舉是否有失對賽事與對手的尊重：「感覺就是羞辱人」、「這動作真的沒必要」、「這是例行賽不是明星賽耶⋯⋯」不過也有球迷認為，當勝騎士接到這球時需要收力傳向一壘，所以容易失誤，反而用滾地球比較能降低失誤率。賽事球評林柏佑在講評時明確指出，這種動作在職棒賽場很罕見，「即便是洋將，做這種動作也不太妥當。」勝騎士曾於2023年至2024年效力於統一獅，並在2024年拿下聯盟的勝投王與三振王，接著他在2025年3月宣布離開統一獅，以2年總值破百萬美元的合約轉投中信兄弟 。儘管兄弟前3局靠著王威晨、高宇杰與曾頌恩的打點進帳建立3：0優勢，但統一獅打線在比賽中段迅速回神。4局上潘傑楷率先擊出二壘安打打破僵局，隨後林子豪與陳聖平接連敲出帶有打點的安打，單局追回2分，將分差縮小至1分差。5局上獅隊攻勢再起，柯育民選到保送後，張皓崴執行犧牲觸擊成功推進跑者；隊長陳傑憲隨後補上適時安打敲回追平分，緊接著潘傑楷再展現火燙手感揮出超前安打，幫助統一獅單局灌進2分，在5局結束時反以4：3逆轉領先中信兄弟。