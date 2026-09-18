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2026年名古屋亞運男籃四強賽，中國男籃以78：97慘敗給東道主日本隊，連續兩屆亞運無緣金牌戰。這場難堪的失利不僅創下了中國男籃史上對戰日本的最慘敗仗，更有殘酷的數據指出：在過去短短一年內，中國男籃已經2度不敵韓國、2度敗給日本，這4場交手合計狂輸多達59分。賽後，中國國內籃壇輿論徹底炸鍋，多名權威媒體人將矛頭直指總教練郭士強，直言他備戰方向完全錯誤，要求他必須為此扛起全責。2023年杭州亞運，中國在自家丟掉了金牌，在男籃項目結束後，姚明罕見來到新聞發布會接受媒體訪問，敗戰總結的意味濃厚。但深刻檢討並一定就立竿見影，之後中國沒打進巴黎奧運，這一屆世界盃資格賽也是走得跌跌撞撞。上一次外籍教練帶隊沒有作用，而今年本土教練帶一樣是亞運四強輸球，中國男籃要怎樣才能重回巔峰？這個問題恐怕沒人答得出來。但可以想見總教練郭士強應該不太可能在這屆賽會後繼續帶兵。面對這場慘敗，攻下13分、6籃板的中國小將崔永熙在賽後受訪時無奈表示：「我們通常在籃板上表現得更好，但今天我們輸掉了籃板。防守端也做得很差，投丟了很多球，更讓對手打出太多轉換快攻，我們犯了太多錯誤。」談到對手日本隊，崔永熙坦言：「他們打得非常拚命，而我們卻沒有比他們更拚。」接下來中國隊將在銅牌戰迎戰伊朗，崔永熙表示全隊深知伊朗是支強隊，會做好準備。相比球員的檢討，中國國內媒體的砲火則猛烈集中在總教練郭士強身上。知名媒體人麥穗豐發文痛批，中國男籃在比賽中的策略、決心與耐心都極為糟糕，且臨場毫無應對之策。「這種尷尬就像是在數學考試前，通宵認真複習了英文的考生，準備的方向完全錯了。」麥穗豐直言，這種方向性的錯誤只能由教練團承擔，郭士強必須為選人與賽前佈置負起全責，甚至呼籲中國籃協不需等到奧運週期結束，現在就該考慮換帥。資深媒體人付政浩更是言辭犀利，他指出這已是郭士強繼今年7月初世預賽在主場狂輸日本19分後，連續第二次遭日本隊血洗，郭士強也因此成為中國男籃有史以來「首位兩度輸給日本」的總教練。付政浩更透露郭士強因為努力認真，一直是中國國內栽培的對象，但他缺乏人格魅力、對細節太執著，沒辦法基拉球員激情。更直指其在2009年帶隊引發「偷笑門」與兵敗天津亞錦賽的黑歷史，直指他缺乏個人魅力與大格局，並強烈建議郭士強應主動引咎辭職，以避免未來發生更多慘案，為自己保留一絲晚節。另一位知名球評蘇群也發文感嘆，在一場萬眾矚目的亞運準決賽中，中國隊竟然被「日本二隊」徹底打崩。他認為這場比賽不僅是技術與戰術的失敗，更是心態上的全面崩盤，郭士強在賽前的動員與臨場調度絕對難辭其咎。隨著中國男籃在亞洲賽場的統治力急速流失，甚至被日本與韓國接連超車，總教練郭士強的帥位已是岌岌可危。接下來面對伊朗的銅牌戰，無論勝負，中國男籃內部的檢討與風暴恐將持續延燒。