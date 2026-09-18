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基隆直航石垣島的「八重山丸」渡輪，今年5月28日才正式啟航，如今開航4個多月後，YAIMAMA LINE今（18）日在官網宣布10月1日起暫停石垣市至基隆市定期渡輪的營運。YAIMAMA LINE在聲明中表示，「為建立安全可持續的營運體系，石垣市與商船八重山株式會社決定自2026年10月1日起暫停石垣港至台灣基隆港的國際定期渡輪八重山丸的營運」。YAIMAMA LINE指出，於2026年5月28日開通航線後，深受廣大旅客的青睞。然而，「截至2026年9月，貨物裝卸作業尚未全面展開，且包括燃油成本飆升在內的營運成本已超出預期。預計客運需求也將下降。因此，在貨物裝卸問題最終解決之前，必須對整體業務進行重組，以確保航線營運的穩定性和可持續性」。YAIMAMA LINE最後強調，在停運期間，「將根據需要與相關機構合作溝通，一旦確定復運日期和未來營運安排，我們將立即通知」。渡輪在台總代理華岡集團總經理洪郁航表示，今天下午接獲日方通知，將暫停營運一陣子，復航日期還沒確定，預計下周一將與日方研商。洪郁航強調，停航僅是暫時性調整，下周將有明確復航期程。