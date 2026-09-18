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▲為了回饋歌迷，蕭煌奇（如圖）接連演唱多首經典歌曲。（圖／記者林調遜攝影）

「金曲歌王」蕭煌奇 2026 年「BRAVO」演唱會今晚（18日）開唱，三度攻蛋的他，首次挑戰自我連開兩場。蕭煌奇坦言前兩次票都賣得不是很好，直呼：「這次沒在臭屁，蕭煌奇小巨蛋開兩場欸！」感性表示一步步慢慢走，總會走到成功的道路，更提到天上的阿嬤說：「祂也有在看，謝謝你們我會繼續努力。」說著說著忍不住哽咽淚崩，直呼：「阿嬤我好想祢。」蕭煌奇5度奪下台語歌王，今年更首度挑戰小巨蛋連2場演出，他提到：「這次小巨蛋跟上次不一樣，有像巨星的感覺。」更自爆前兩次票賣得不太好，但這次竟然創下完售佳績，讓蕭煌奇開心向粉絲喊話：「這次沒在臭屁，蕭煌奇小巨蛋開兩場欸！這是鼓勵，有你們真好。」自2000年出道的他，感性說：「我一步一步慢慢走，我相信我會走到我成功的道路 。」台上蕭煌奇也提到已逝的阿嬤，哽咽喊道：「祂也有在看！」並承諾會繼續努力，不管唱到幾歲、可不可以繼續唱歌，都會用一百分的力量，把歌寫好、唱好，「希望大家都能跟我一樣，踏實走每一步。」唱到經典歌《阿嬤的話》時，螢幕上放著祖孫合照，蕭煌奇也再次吐露對阿嬤的思念說：「阿嬤我好想祢。」讓全場聽了鼻酸。為了回饋歌迷，蕭煌奇接連演唱多首經典歌曲，包括〈心裡有針〉、〈阿嬤的話〉、〈只能勇敢〉、〈思念會驚〉、〈上水的花〉等無數膾炙人口的曲目。對於看不見提詞機的蕭煌奇而言，不僅靠聽覺與記憶死背歌詞，甚至還挑戰義大利文，獻唱經典歌劇名曲〈公主徹夜未眠〉震撼全場，展現滿滿誠意。