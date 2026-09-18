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▲星宇航空榮獲「全球最整潔航空公司」（World’s Cleanest Airline）第一名，成為同時在整體服務品質與客艙潔淨度獲得國際最高肯定的航空公司。（圖 /星宇航空提供）

星宇航空今（18）日於英國倫敦舉行的2026年SKYTRAX全球航空公司大獎（World Airline Awards）正式獲頒五星航空認證，連續兩年獲得航空業最高榮譽；同時更榮獲「全球最整潔航空公司」（World’s Cleanest Airline）第一名，星宇航空在整體服務品質與客艙潔淨度獲得國際最高肯定的航空公司。對此，星宇航空表示，兩項殊榮不僅展現星宇持續維持高品質服務的實力，也再次印證以精品航空為核心的品牌理念，已獲全球旅客與國際航空業界高度肯定。星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空能連續兩年獲得SKYTRAX五星航空認證，深感榮幸，今年更進一步獲選為「全球最整潔航空公司」第一名，不只是對星宇服務品質的肯定，也是對全體同仁長期堅持每個細節的最大鼓勵。翟健華指出，從客艙環境、餐飲服務到旅客接觸的每一個環節，星宇始終希望提供超越期待的飛行體驗，感謝全球旅客對星宇航空的支持，也感謝每一位同仁在第一線與幕後的投入。未來將持續以旅客需求為核心，不斷精進服務與品質，讓星宇成為旅客每一次旅程中值得信賴的選擇。SKYTRAX執行長Edward Plaisted表示，恭喜星宇航空獲得「全球最整潔航空公司」第一名，這是SKYTRAX全球航空公司大獎中競爭最激烈的獎項之一，也為航空公司樹立了高標準。Edward Plaisted同時指出，星宇致力於為所有艙等旅客提供高品質飛行體驗，也獲得五星級最高肯定。星宇航空自2025年開航滿5年後首度獲得SKYTRAX五星航空評級，2026年再度蟬聯，持續榮獲航空業最高等級的服務肯定。SKYTRAX五星航空評級依據嚴謹的現場稽核與綜合評比，涵蓋機場服務、客艙環境、機上服務、餐飲品質等多項面向；至於「全球最整潔航空公司」則聚焦旅客在旅程中所接觸的客艙環境清潔維護，包括座艙、座椅、餐桌、地毯及廁所等。星宇航空此次「雙獎」加持，從整體服務品質到客艙環境細節，皆獲得國際專業評鑑高度肯定。除持續獲得SKYTRAX五星航空肯定外，星宇航空今年亦獲Airline Ratings「7-Star Plus」最高等級飛安評級，並獲選全球最佳航空公司第五名。此次再度蟬聯SKYTRAX五星航空，更勇奪「全球最整潔航空公司」第一名，接連獲得國際航空專業機構肯定，展現星宇航空在飛安、服務與旅客體驗等面向的布局成果。此外，星宇航空在多項獎項中也有亮眼表現，包括「最佳空服員」第7名、「最佳商務艙」第7名，並在國籍航空中表現突出，其中「最佳商務艙備品」第4名、「最佳商務艙餐點」第6名、「最佳商務艙座椅」第7名；另拿下「最佳頭等艙備品」第7名、「亞洲最佳航空公司員工」第6名，以及「最佳機上娛樂」第19名，成為國籍航空唯一入圍該獎項前20名的航空公司。