我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坐在台下的維尼也被拍到激動掉淚的樣子。（圖／翻攝自CPBL TV）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶，自今年6月遭遇襲擊事件後便暫停公開行程、專心靜養。經過近3個月的休息與調整，汶汶今（18）日無預警現身球場，在5局中場舞蹈表演結束後驚喜登場，親手獻上鮮花給隊友怡琪，不僅讓毫無防備的怡琪以及其他啦啦隊成員當場感動落淚，也讓現場球迷相當驚喜與感動。本日PS女孩的中場舞由短今與怡琪帶來精彩演出，活動尾聲迎來的神秘嘉賓汶汶成為全場最大焦點。這是她自受傷休養以來首度回到球場公開亮相，汶汶的氣色顯得相當不錯。這次汶汶的驚喜現身不僅讓在台上的怡琪落淚，坐在Twitch轉播台的希希以及台下的維尼也被拍到眼眶泛紅、掉淚的樣子。汶汶是在6月時遭長期關注他的52歲許姓男子傷害。因許姓男子不滿遭對方在社群網路上封鎖，心生怨恨。他在犯案前一天便曾到公開行程堵人，隔天再潛入私人棚拍活動，趁隙持水果刀襲擊汶汶頸部，現場也有其他攝影同好出手壓制並遭到波及割傷。雖然汶汶的狀況已逐漸恢復，但關於球迷最關心的「何時正式回歸球場應援」，目前仍未訂出確切的時間表。不過，關心汶汶的粉絲很快就能與她近距離互動。汶汶預計將於9月27日與隊友曼容一同出席名為《心碎療癒室》的限定粉絲簽名與合照活動，這也是她近期少數的公開行程之一。該活動採事前報名及非公開形式進行，僅開放50名幸運粉絲參與。汶汶的逐步復工與驚喜亮相，無疑給了支持她的粉絲一顆定心丸，期待她能在充分休息後，以最佳狀態正式重返應援舞台。