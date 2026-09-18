「小龍女」李多慧來台灣約4年，堪稱最接地氣的韓籍啦啦隊女神，她今（18）日透過影片分享自己拿到健保卡，不過從經紀人手中拿到卡片後，李多慧嫌棄大頭照看起來像罪犯，要經紀人「換一下」，讓網友全笑翻。
答對經紀人考題 李多慧：台中名產是棒球棍
影片中，經紀人表示要給李多慧一個禮物，但必須答對所出的題目，如台灣人點飲料都點「微糖微冰」；台北人說「下次見」是客套話，台南人則是真的相約下次見面；台灣人說「先不用」的意思就是「不要」；台中的名產是「棒球棍」而不是太陽餅；便秘的話就是去逛寶雅或喝早餐店奶茶等。
當李多慧都答對這些跟台灣文化有關的題目後，經紀人遞給她申辦好的健保卡，李多慧驚訝地說「哇喔！來台灣4年終於拿到健保卡！之前生病看醫生看到發票常常想說，台灣的醫院怎麼那麼貴...」經紀人說：「現在都可以去看醫生，很便宜了！」
不滿意健保卡大頭照 李多慧請經紀人去更換
然而，李多慧不滿意自己健保卡上的大頭照，跟經紀人說「妳換一下啦！有一點像罪犯」，網友紛紛表示：「恭喜更接近台灣人了」、「恭喜台灣公主！不過希望以後不要常常用到健保卡！要身體健健康康」、「台中的名產不是慶記嗎」、「下一步是拿居留證」、「台中名產是消波塊，請收回多慧的健保卡！」
李多慧IG
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影片中，經紀人表示要給李多慧一個禮物，但必須答對所出的題目，如台灣人點飲料都點「微糖微冰」；台北人說「下次見」是客套話，台南人則是真的相約下次見面；台灣人說「先不用」的意思就是「不要」；台中的名產是「棒球棍」而不是太陽餅；便秘的話就是去逛寶雅或喝早餐店奶茶等。
當李多慧都答對這些跟台灣文化有關的題目後，經紀人遞給她申辦好的健保卡，李多慧驚訝地說「哇喔！來台灣4年終於拿到健保卡！之前生病看醫生看到發票常常想說，台灣的醫院怎麼那麼貴...」經紀人說：「現在都可以去看醫生，很便宜了！」
不滿意健保卡大頭照 李多慧請經紀人去更換
然而，李多慧不滿意自己健保卡上的大頭照，跟經紀人說「妳換一下啦！有一點像罪犯」，網友紛紛表示：「恭喜更接近台灣人了」、「恭喜台灣公主！不過希望以後不要常常用到健保卡！要身體健健康康」、「台中的名產不是慶記嗎」、「下一步是拿居留證」、「台中名產是消波塊，請收回多慧的健保卡！」
李多慧IG