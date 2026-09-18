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TOYOTA Logo隱藏神秘玄機！一票人看呆：太強了

原來TOYOTA經典Logo的3個橢圓圖案，竟能分別描出品牌英文名稱「T、O、Y、O、T、A」6個字母，讓他傻眼喊：「我以前到底都在看什麼？」

TOYOTA商標花5年設計！真實代表意思曝光

Logo最外層的大橢圓象徵地球，中央則由兩個垂直交疊的橢圓組成「T」字，代表使用者的心與汽車廠家的心彼此相連，傳達相互信賴的概念。

標誌也藉由橢圓線條呈現Toyota的技術能力與創新潛力，每一個橢圓都採用不同粗細的筆觸繪製，進一步呼應日本書法藝術。看似簡單的3個橢圓，從品牌字母到企業理念，都被賦予不同層次的設計意涵。

▲曾有Toyota銷售顧問說明，1989年啟用的現行車標耗時5年打造，外層橢圓代表地球，中央兩個橢圓組成T字，象徵車廠與用戶彼此信賴，線條粗細則融入日本書法特色。（圖／Google評價）

TOYOTA的車標每天都能看到，但你有仔細看過裡面的細節嗎？近日有網友在Threads分享一項冷知識，意外發現TOYOTA經典Logo的3個橢圓圖案，竟能分別描出品牌英文名稱「T、O、Y、O、T、A」6個字母，讓他忍不住直呼：「我以前到底都在看什麼？」影片曝光後掀起討論。事實上，曾有Toyota銷售顧問說明，1989年啟用的現行車標耗時5年打造，外層橢圓代表地球，中央兩個橢圓組成T字，象徵車廠與用戶彼此信賴。一名網友近日在Threads上分享冷知識，他表示活到現在才發現，只見影片中有人拿著筆，沿著TOYOTA的3個橢圓標誌逐一描繪，沒想到原本看似單純的線條，最後竟能對應出「T、O、Y、O、T、A」6個英文字母，設計相當巧妙。貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼，「原來如此呀！今天才知道這個標誌的意義」、「設計logo的人太強了啦，跪拜」、「只要是唸設計相關的科系，講到商標學的時候，應該大部分老師都會提到Toyota的Logo！ 他是一個很經典的商標」、「這設計真的很神，簡單的圓圈就能包進品牌全名跟企業理念」。事實上，針對TOYOTA的Logo，外界曾流傳一個說法，由於Toyota在百年前是從生產紡織機起家，因此3個橢圓交錯形成的幾何圖形，其實像是一枚針眼穿過一根線，用來呼應TOYOTA早期的紡織事業背景。不過，曾有Toyota銷售顧問指出，TOYOTA商標始於1989年，當時花費5年時間完成設計，此外，