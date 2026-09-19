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洛杉磯快艇隊日前因涉嫌規避薪資上限遭到聯盟重罰，但這項醜聞並未波及明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）的市場價值。今年休賽季再度被交易回老東家多倫多暴龍的雷納德，目前正與球團展開「深入」的續約談判，預計有望簽下一份2年最高達1.26億美元（約合新台幣40億元）的頂薪延長合約。先前，NBA官方針對快艇隊是否透過「空殼代言合約」非法支付雷納德薪資展開調查。儘管聯盟最終對快艇隊祭出嚴厲懲處，但雷納德本人並未面臨禁賽或合約作廢的處分，這也讓暴龍隊得以順利推進交易案。根據現行勞資協議的延伸與交易限制（extend-and-trade）以及「38歲條款」，現年35歲的雷納德仍有資格與暴龍簽下一份2年約1.24億至1.26億美元的頂薪延長合約，將他的合約延續至2028-2029賽季。此外，他現有合約的最後一年（2026-2027賽季）薪資高達5030萬美元，顯示其身價絲毫未受前東家醜聞影響。儘管市場行情依舊燙手，但給予一位老將天價合約仍伴隨極大風險。ESPN知名球評麥克馬洪（Tim MacMahon）便對此發出警告，他直言暴龍隊即將面臨的危機與快艇的調查案毫無關聯，真正的隱憂在於雷納德的「耐戰度」。「暴龍簽下雷納德的風險與整個調查事件無關，問題純粹在於他已經步入30歲中半段，且有著豐富的傷病史。你們即將給他一份肥約，這份合約在未來幾年會變成什麼樣子？」麥克馬洪表示。回顧雷納德在快艇的歲月，他因膝蓋十字韌帶撕裂、腳踝扭傷等問題，缺席了近40%的例行賽，這將是暴龍砸下重金前必須深思的課題。為了迎回這位2019年率隊奪下隊史首冠的最大功臣，暴龍隊在交易中付出了包含兩枚無保護首輪籤的巨大代價，球團自然不希望他只是個「打工仔」。而雷納德本人也展現了長留多倫多的意願。他在暴龍隊的節目中感性透露：「我不是真的在追逐冠軍……我不想穿上1000件不同的球衣。這座城市喜歡我的家人，我也喜歡這裡。我的兒子在這裡出生，他一直問我什麼時候可以回來。」雷納德強調，自己當年曾帶傷為這座城市傾盡所有，如今以球隊老大哥的身分回歸，希望能帶領巴恩斯（Scottie Barnes）等年輕核心，再次為多倫多創造特別的榮耀。