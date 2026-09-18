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▲得知蕭煌奇（中）老婆是歌迷，讓動力火車開玩笑說：「她今天來，可是是舉我們的牌子欸！」讓全場聽了笑翻。（圖／記者林調遜攝影）

台語歌王蕭煌奇今晚（18日）在小巨蛋開唱，除了帶來多首經典歌，演唱會重頭戲之一，莫過於邀請到天團「動力火車」擔任首場嘉賓，並一同合唱〈我很好騙〉，瞬間引爆全場萬名歌迷熱烈尖叫。蕭煌奇透露老婆是動力火車的忠實歌迷，日前更為了他們離家三天去朝聖《東!帶我走》演唱會，讓蕭煌奇忍不住抱怨：「我老婆三天都在那，然後幫我放幾個便當，讓我自生自滅。」蕭煌奇替老婆圓夢，邀請到動力火車擔任嘉賓，三人在台上一搭一唱爆笑全場。尤秋興說：「我們真的很榮幸當你的嘉賓，但卻蠻怕沒有提詞機，還有我們唱歌喜歡跟人對看，你剛剛唱歌沒有看我們，這兩件事讓我們很擔心。」讓蕭煌奇聽了笑回：「我這輩子不用提詞機。」此外，蕭煌奇也稱自己從小聽動力火車的歌長大，「我記得高中畢業時組一個樂團，當時動力火車每一首歌都很紅。」接著動力火車提議加碼清唱一首歌，讓 蕭煌奇開玩笑說：「你們真的很會設計我，我每一首都是用背的。」但還是寵粉帶來歌曲〈無情的情書〉、〈你是我的眼〉，也展現身為金曲歌王的超強實力。值得一提的是，蕭煌奇的老婆是動力火車的忠實歌迷，他在台上忍不住抱怨：「前陣子你們不是在小巨蛋開三場，她三場都買最貴的票，我的演唱會她只買一場而已。」甚至上禮拜他們在《東!帶我走》演出，老婆竟三天都在那，讓蕭煌奇獨自在台北自生自滅。得知蕭煌奇老婆是歌迷，動力火車則表示：「可以跟我們說沒關係，不用買票就可以進來了。」更開玩笑說：「她今天來，可是是舉我們的牌子欸！」讓全場聽了笑翻。今晚演唱會驚喜滿滿，蕭煌奇唱到一半驚喜現身在觀眾席，在演唱〈愛這首歌〉時，甚至走到老婆Jenny面前並牽起她的手，讓全場瞬間閃瞎；此外蕭煌奇也首度公開演唱全新單曲〈交換回憶〉，他感性表示，這場演唱會能與現場所有陪伴多年的歌迷、親朋好友及家人相聚，並用音樂與大家交換彼此最珍貴的回憶，直呼：「這是我生日前最好的禮物！」