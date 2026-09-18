大樂透第115000089期今（18）日晚間開獎，中秋加碼獎項也同步開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透1億元頭獎未開出，下期頭獎上看1.2億元。但中秋加碼獎項100萬元獎項63組中開出3組，皆為單注中獎，5千元獎項則開出480注，《NOWNEWS今日新聞》整理中秋加碼百萬紅包中獎彩券行一次看。
大樂透中秋加碼活動持續進行，今日100萬獎項開出情形：63組中開出3組，總中獎注數為3注，3組皆為單注中獎，下期剩餘60組。5千元獎項開出480注，剩餘4939注，將於下期（9月22日）繼續加開。
🟡9月18日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
桃園市中壢區正義里東明街72號－招財進寶彩券行
高雄市三民區建工路741號－客來旺彩券行
台中市西屯區潮洋里朝富路266號1樓－朝富貴彩券行
🟡9月18日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：09、13、17、20、29、32、40、44。
大樂透獎號：01、06、14、21、31、35，特別號16。
49樂合彩：01、06、14、21、31、35。
今彩539：02、03、06、24、34。
39樂合彩：02、03、06、24、34。
3星彩：1、4、2。
4星彩：7、9、7、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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大樂透中秋加碼獎號：09、13、17、20、29、32、40、44。
大樂透獎號：01、06、14、21、31、35，特別號16。
49樂合彩：01、06、14、21、31、35。
今彩539：02、03、06、24、34。
39樂合彩：02、03、06、24、34。
3星彩：1、4、2。
4星彩：7、9、7、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。