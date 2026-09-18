我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週五（18日）開盤後主要指數漲跌不一，科技股維持強勢，但是受到美債殖利率走揚影響，華爾街樂觀情緒受到壓制。另外，18日適逢股票選擇權、指數選擇權與期貨合約同步到期結算的「三巫日」，也增加市場觀望氣氛。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌135.88點或0.26％；標普500指數下跌4.12點或0.05％；那斯達克指數上漲53.105點或0.20％；費城半導體指數上漲145.32點或1.25％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲0.72％、輝達上漲0.14％。記憶體類股方面，美光上漲1.40％、Sandisk上漲3.25％，SK海力士ADR股價也上漲1.24％。根據《CNBC》報導，經過昨日的強勁反彈後，週五美股顯得缺乏動能。美國10年期公債殖利率重新逼近5％，再度對股市造成壓力。美國聯準會官員預計將在今日稍晚發表更多評論，屆時投資人將能更加了解美聯儲對未來利率政策路徑的看法。另一方面，華爾街似乎將焦點重新回歸到AI熱潮，經歷之前AI末日論的爭辯，目前看來AI還是能夠扮演提振企業利潤的催化劑。景順（Invesco）全球首席策略師萊維特（Brian Levitt）表示，「任何週期終究有結束的一天。至於這一次的週期，我不認為它會在短期內由於美聯儲調升利率或國際油價上漲而結束。它的終結，將會發生在AI交易不再被信服，換言之，就是當大型雲端巨頭（hyperscaler）縮減投資規模，或是市場認定其投資金額相較於預期投入資本回報率過度誇大之時。然而，這並非我們目前所處的市場環境」。瑞銀全球財富管理投資長海菲爾（Mark Haefele）表示，「多年來的經驗告訴我們，投資人不應想當然地認為地緣政治衝突會導致市場陷入長期疲軟，或者想當然地認為政府債務危機會對所有資產產生負面影響。鑑於企業盈利增長依然強勁，且算力成本降低進而刺激了AI應用成長，我們認為支撐這輪行情上漲的基本面依然穩固」。