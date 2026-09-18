我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月18日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 49 28-21-0 0.571 - 2 樂天桃猿 46 25-21-0 0.543 1.5 3 統一獅 48 25-23-0 0.521 2.5 4 味全龍 47 23-24-0 0.489 4 5 富邦悍將 47 21-26-0 0.447 6 6 台鋼雄鷹 47 20-27-0 0.426 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月18日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 107 62-45-0 0.579 - 2 富邦悍將 107 55-52-0 0.514 7 3 統一獅 107 54-52-1 0.509 7.5 4 台鋼雄鷹 107 50-56-1 0.472 11.5 5 樂天桃猿 106 49-55-2 0.471 11.5 6 中信兄弟 108 48-58-2 0.453 13.5

中華職棒37年下半季戰況激烈，今（18）日中信兄弟5：4逆轉統一7-ELEVEn獅、富邦悍將2：1氣走樂天桃猿、味全龍3：2險勝台鋼雄鷹。兄弟連續2天贏得「A段班對決」關鍵勝利，加上桃猿連2場不敵悍將，兄弟不僅鞏固龍頭，更領先桃猿1.5場勝差、領先獅隊2.5場勝差。全年戰績方面，獅隊讓出第2名位置，由悍將超車並領先半場勝差。昨日重返下半季第1的兄弟，今日與獅隊再演「傳統一戰」，前3局兄弟3分領先，5局上獅隊靠著陳傑憲、潘傑楷的適時安打，逆轉取得4：3領先，9局下兄弟狙擊獅隊終結者鍾允華，張士綸擊出追平比分的安打。延長賽10局下，王威晨擊出致勝高飛犧牲打，以5：4逆轉擊退獅隊，拉出一波5連勝。前役讓出龍頭的桃猿，今日持續交手悍將，前5局雙方戰成平手，6局上桃猿打破鴨蛋，取得1：0領先，悍將則是在7局下靠著范國宸得點圈適時安打，將比分扳平1：1。9局下范國宸又跳出來當英雄，從陳冠宇手中敲出再見安打，終場就以2：1氣走桃猿。龍隊今日與雄鷹繼續在天母球場交手，前5局雙方以2：2平手，6局下龍隊打破僵局，曾聖安把握得點圈局面，敲出超前戰局的關鍵安打，加上牛棚李超、陳冠偉以及林凱威聯手守成，終場龍隊就以3：2險勝雄鷹，終止近期的2連敗。三地今日激戰後，下半季A段班排名再度出現變動，兄弟連續2天擊退獅隊，拿下關鍵2場比賽，加上桃猿連2場不敵悍將，兄弟不僅鞏固龍頭，還領先桃猿1.5場勝差、領先獅隊2.5場勝差。B段班部分，龍隊仍排名第4名，悍將則是單獨排名第5名，雄鷹回到爐主的位置。全年戰績方面，獅隊連2天敗給兄弟後，將第2名讓給悍將，悍將則以半場勝差領先。明日三地將是全新對戰組合，悍將南下交手獅隊，由鈴木駿輔對決布雷克（Brock Dykxhoorn），兄弟大巨蛋與龍隊進行「龍象大戰」，梅賽鍶（C.C. Mercedes）交手鄭浩均，雄鷹踢館桃猿，許承恩掛帥戰陳克羿。