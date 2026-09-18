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▲主甜點「栗子｜秋葉」。（圖／Li.nu提供）

▲Li.nu 餐廳空間。（圖／Li.nu提供）

榮獲《臺灣米其林指南》推薦的高雄餐廳 Li.nu推出全新秋季 Chef’s Menu。主廚李祈睿（Chef Michael Lee）將過往橫跨日本、法國等星級餐廳所累積的料理養分，重新融入台灣的土地、海洋與日常味覺之中。獲頒《2026 臺灣米其林指南》年度侍酒師大獎的首席侍酒師邱雯琪（Bonnie Chiou），藉以打破傳統餐酒疊加的既定框架，將 Wine Pairing 帶往更內斂深入的秋季調性，與主廚攜手分別以餐盤與酒杯寫下屬於 Li.nu的秋日風情。全新 Chef’s Menu 將於 10 月1日推出，即日起開放預訂。「設計套餐時，並非先決定要使用什麼珍稀食材，而是先思考當下是什麼季節，以及希望客人感受到什麼。」Chef Michael 從對秋季的記憶裡出發，確立套餐的季節與情緒後才真正進入食材，並為每道菜色選出一個清楚的主角，開始圍繞著「目標」構築起完整安排。Chef Michael 說道：「料理入口以前，秋天已經先被看見。」本季，Li.nu 把秋季逐漸成熟的意象，轉化為近20品的全新秋季套餐，體現真正豐收的食慾之秋。Chef Michael 從熟悉的南台灣出發，一路採集屬於島嶼入秋後的旬味，秋季定番的秋刀魚、南瓜，再到鮮少被知道的基隆八斗子鮟鱇魚肝、台南黃金蕎麥等產地食材，讓「季節」有更鮮明的島嶼輪廓。5 款開胃小點從海洋清甜的「海膽｜海藻」、「火燒蝦｜海鹽」起始，穀物象徵豐收的「蕎麥｜魚子醬」，外覆低彩度五色藜麥的「鮟鱇魚肝｜米果」，串起的「秋刀魚｜甜椒」則充滿食趣。真正屬於「高雄」的味道，未必要以昂貴食材說明，「蟹｜高大鮮乳｜薑」來自高雄再日常不過的鮮蟹搭配薑醋的飲食習慣，是 Chef Michael 在精緻餐桌上對高雄最直接的表述。本季「鮮蚵｜綠竹筍」將鮮蚵與綠竹筍包進雙層春捲皮內，內層承接食材釋出的水分與鮮味，外層維持乾爽酥脆，咬開後是食材鮮甜飽滿滋味，如此呈現讓熟悉的味道抵達更精準狀態，Chef Michael 讓喜愛的春捲將成為 Li.nu 不斷隨季節變化的招牌。主廚以將近20道菜品呈現豐收秋季的全新套餐，點部分也不手軟，Chef Michael 帶來 2 款主甜點與 3 品茶點，「葡萄｜香檳」透過香檳氣泡先帶回清爽節奏，主甜點「栗子｜秋葉」以經典 Mont Blanc 為靈感重構落葉景象，脆餅在口中碎裂時的聲響也成為秋景的一部分。榮獲《2026 臺灣米其林指南》年度侍酒師大獎的邱雯琪（Bonnie Chiou），認為酒水並不是料理旁邊的一個「搭配」，應該是繼續延伸料理的香氣、節奏與情緒。新一季選酒逐漸增加旨味與熟成感、更加飽滿的酒體，以及橡木桶帶來的烘烤、堅果、香草與木質香氣；甚至刻意尋找帶有森林地表、濕泥土、乾燥落葉與蕈菇氣息的酒款，接住 Chef Michael 菜單裡逐漸加深的菇類、野味、根莖與醬汁風味。Li.nu 並不建立一套固定的「一道菜、一杯酒」公式，Bonnie 將餐酒搭配的核心重新放回「人」，單杯酒單保持高度流動與彈性，除了依主廚當天對料理的細微調整，也可能因晴雨、餐桌氛圍，甚至賓客用餐目的而改變。即使面對同一套秋季菜單，每一晚仍可能有不同的飲品節奏，充分展現年度侍酒師的專業靈活變化。