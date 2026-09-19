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現年54歲的NBA名人堂傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal），在其輝煌的履歷上又增添了一項令人驚豔的新頭銜。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）於9月17日宣布，歐尼爾在參與FBI國家學院第299期培訓班結業典禮時，正式獲頒「榮譽FBI特工」殊榮。FBI局長帕特爾在社群媒體上發文祝賀第299期結業的265名執法人員，並特別提及歐尼爾的參與：「這期的培訓班意義非凡，我們非常榮幸能邀請到全美執法部門最堅定的支持者之一——沙克（Shaq）來參與並結業，他也因此成為了榮譽FBI特工。」雖然這項頭銜是「榮譽」性質，代表歐尼爾並非實際在第一線執勤的FBI探員，也無須完成為期10周的標準學術課程，但這項榮譽卻是對他數十年來致力於警務工作與社區服務的最高肯定。對許多球迷而言，歐尼爾的代名詞是4座NBA總冠軍、3次總決賽MVP以及無人能擋的禁區統治力。然而，他對執法工作的熱愛卻早在他如日中天的球員時期便已萌芽，且絕非只是掛名的「榮譽虛銜」。在效力洛杉磯湖人隊期間，歐尼爾便利用休賽季與晚間的空檔，耗時5到7年完成了洛杉磯縣警長預備役學院的艱苦訓練，並在2002年取得洛杉磯港警局的預備役警官資格。2005年轉戰邁阿密熱火隊後，他隨即宣誓成為邁阿密海灘警局的預備警官；同年9月，他甚至在凌晨駕車時目擊了一起針對同性伴侶的攻擊事件，隨即一路尾隨嫌犯車輛並通報警方，成功協助逮捕嫌犯。此後，他的警務足跡遍布全美，包括維吉尼亞州、亞利桑那州、佛羅里達州多拉爾市，以及喬治亞州等地，皆曾擔任預備役警官或副手。近年來，歐尼爾將執法熱情轉化為實質的社區影響力。2021年，他加入喬治亞州亨利縣警長辦公室擔任社區關係主任，並在2025年獲晉升為社區關係負責人。據統計，他在這段期間組織並支持了超過370場社區外展活動，促成了警民之間高達4.2萬次的良好互動，並在節日期間發放了數千份餐點與超過1.5萬件玩具給弱勢家庭。此外，歐尼爾更展現了提攜後進的溫暖一面。德州一名高達7呎3吋（約221公分）的警校生威爾莫（Jordan Wilmore），在執照考試中以一分之差落榜。歐尼爾得知後主動聯繫，不僅全額贊助他重返警校6個月的費用，更承諾為這位「長人學弟」量身打造一輛專屬巡邏車，最終幫助威爾莫在2026年7月順利考取資格，正式成為一名警察。歐尼爾曾表示，自己對軍警的敬佩源自於曾任美國陸軍中士的繼父。從見義勇為的預備警官，到如今獲頒FBI榮譽特工，這位昔日的籃壇霸主正以另一種身分，繼續在社會上發揮他巨大的正向影響力。