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深耕在地、高喊「左營楠梓好徛起 hó khiā-khí」的高雄市議員黃文志，打破傳統造勢思維，舉辦「好徛起廟埕音樂會」，將西洋樂器四重奏音樂會搬進地方廟埕，演奏經典台語歌謠，吸引上百鄉親相聚同歡，高雄市長參選人賴瑞隆以神秘嘉賓身份特別現身，與黃文志及全場鄉親一同大合唱經典老歌《快樂的出帆》，場面強強滾。賴瑞隆也向鄉親表示，這一定要邀請「靈魂歌手」陳其邁一起來唱給大家聽。黃文志先前掛出「左營楠梓好徛起 hó khiā-khí」看板，展現將母語融入日常生活的決心，這次廟埕音樂會延從最自然的生活「聽覺」出發，活動特別邀請在地專業演奏團隊「六藝樂集」，將多首大眾耳熟能詳的經典台語歌謠重新編曲，巧妙結合傳統廟埕文化與現代音樂藝術。以神秘嘉賓現身的賴瑞隆一上台就展現冷面笑匠的幽默本色，隔空向高雄市長陳其邁「嗆聲」，賴瑞隆笑稱，這麼難得讓四位古典樂老師現場伴奏、沒有提詞機，這一定要邀請「靈魂歌手」陳其邁一起來唱給鄉親聽！他也表示，楠梓現在有台積電進駐、左營也有個人才中心，未來左楠就是高雄「蛋黃中的蛋黃」，黃文志長期深耕左楠梓，把地方顧得好，請鄉親一定要把好人才留在議會，為地方爭取更多建設。賴瑞隆與黃文志，和前鎮小港議員參選人黃敬雅共同高歌《快樂的出帆》，賴瑞隆直誇歌曲選的真好，因為明天民進黨黨慶就要唱這首，今天在楠梓搶先練習。黃文志表達感謝，未來一定持續推為左營與楠梓鄉親帶來更優質、更有質感的生活環境，與大家做夥打造最「好徛起」的高雄。