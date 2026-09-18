台北市長蔣萬安近期因北市國中小免費營養午餐政策剛上路，卻爆出水果品項每餐僅發放3顆藍莓的爭議，引發家長不滿與社會各界熱議，百變天后、知名主持人藍心湄今（18）日分享正在吃藍莓起司蛋糕的照片，寫下「台北的藍莓比較大顆」，引發網友熱烈討論。
分享蛋糕照片 藍心湄：台北的藍莓比較大顆
今天下午，藍心湄在臉書放上一張看似正在享用下午茶的照片，桌上的藍莓蛋糕已經被吃下剩三分之一，配文寫下「台北的藍莓比較大顆」，並附上一個冒冷汗的表情符號，貼文一發布，網友紛紛表示：「大小顆我都愛」、「真的很大顆耶！開眼界了」、「好跟上時事」、「我真的笑到氣喘！」
3顆藍莓份量被說寒酸 蔣萬安：提升食材品質
日前，家長與議員揭露台北市中小學的免費營養午餐水果被發現份量極少，有學生在碗裡只分到3顆藍莓，而面對民進黨台北市議員簡舒培質詢時，台北市教育局長湯志民救駕解釋「這個藍莓是比較大顆的」，隨即遭議員怒斥反問「是有多大？跟你的頭一樣大嗎？」
對此供餐品質爭議，台北市長蔣萬安後來受訪時公開承諾，市府一定會在兼顧學童健康與營養的前提下，持續督導並提升食材品質，確保讓孩子吃得健康、吃得均衡。
資料來源：藍心湄臉書
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今天下午，藍心湄在臉書放上一張看似正在享用下午茶的照片，桌上的藍莓蛋糕已經被吃下剩三分之一，配文寫下「台北的藍莓比較大顆」，並附上一個冒冷汗的表情符號，貼文一發布，網友紛紛表示：「大小顆我都愛」、「真的很大顆耶！開眼界了」、「好跟上時事」、「我真的笑到氣喘！」
日前，家長與議員揭露台北市中小學的免費營養午餐水果被發現份量極少，有學生在碗裡只分到3顆藍莓，而面對民進黨台北市議員簡舒培質詢時，台北市教育局長湯志民救駕解釋「這個藍莓是比較大顆的」，隨即遭議員怒斥反問「是有多大？跟你的頭一樣大嗎？」
對此供餐品質爭議，台北市長蔣萬安後來受訪時公開承諾，市府一定會在兼顧學童健康與營養的前提下，持續督導並提升食材品質，確保讓孩子吃得健康、吃得均衡。
資料來源：藍心湄臉書