我是廣告 請繼續往下閱讀

無形的「照顧勞動」與經濟隱形消耗

專家呼籲：AA制不等於真正的平等

在雙薪家庭日益普及的日本，日常開銷「AA制」分擔被許多新婚夫婦視為公平象徵。然而，東京一名現年36歲的人妻友里（化名），卻在經歷懷孕、育兒與職涯調整後，直呼表面公平的「AA制」，最終竟演變成吞噬女性個人資產的財務陷阱。根據日媒報導，結婚之初，友里與自己年長兩歲的丈夫拓也（化名）年薪相當（各自約為620萬與650萬日圓），兩人協議將房租、伙食與各項雜支精確對半分攤，剩餘薪資各自支配。當時的友里認為這是不依賴彼此、獨立且對等的最佳模式。然而，轉折發生在她34歲懷孕生子後。儘管日本有提供育兒休假給付金，但休假期間的收入仍不比全薪。當友里提出是否能暫時調整生活費分配時，拓也僅冷靜回應，「既然有拿給付金，房租伙食本來就該一人一半，照舊不就好了？」友里當時咬牙答應，拿個人積蓄補足差額，未料這就是財務失衡的開端。隨著孩子出生，家庭運作模式迅速傾斜。像是夜間餵奶、接送托兒所，乃至因孩子發燒被迫請假照顧與看診等等，這些工作不知不覺間全落到了友里身上，友里只能在復職後選擇縮短工時，減輕工作負擔，如此一來薪水收入隨之降低；反觀拓也則維持與婚前相同的全職工作與加班節奏。不僅如此，尿布、童裝、藥品等日常瑣碎開支，友里常因金額小而自行吸收，積少成多又進一步加重了友里的負擔。之後夫婦倆在討論購屋時，兩人之間的財務問題徹底引爆。拓也提議兩人各出500萬日圓頭期款，友里查看了自己的帳戶，驚覺結婚前超過500萬日圓的存款，如今已驟降至不到300萬日圓；反觀丈夫拓也，存款卻悄悄累積至近1000萬日圓。原本位在相同起跑線的兩人，如今卻拉出了700萬日圓的鴻溝。友里表示，「丈夫確實付了50％的生活費，他沒有撒謊，也沒有惡意賴帳。但他沒有看到的是，我為了這個家減少的工作時間、犧牲的薪水，以及獨自負擔的育兒精力，這些從來都不是50％平分」。日本Recruit旗下的婚慶機構調查顯示，超過四成的雙薪夫妻採用非對等比例支付生活費，完全折半者多建立於工作條件完全相同的前提。但一旦進入育兒期，維持固定的「AA制」反而成了最大的不平等。忽視家庭內部無償照顧勞動的價值，盲目追逐數字上的「AA制」，往往只會讓承擔較多育兒責任的一方，在無聲無息中淪為經濟上的弱者。驚覺危機後，友里與拓也終於廢除了齊頭式平等的對分機制，改依兩人實際稅後收入與工作負擔比例共同承擔，並將所有育兒支出統一由共同帳戶支出，兩人均分買房頭期款的方案也隨之取消，將會重新商議。