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🟡本文重點摘要

📍9月18日 中華代表團成績表

📍軟式網球男女團體全勝，確保2面銅牌

📍女籃76:67逆轉蒙古

📍女子曲棍球1:3不敵南韓

📍女排0:3不敵泰國，小組第2晉8強

📍目前戰績與晉級形勢

📍接下來賽程看點

運動種類 日本當地時間 項目及階段 對手國 比分 結果 備註 軟式網球 全日（3場） 女子團體小組賽－B組 泰國、蒙古、菲律賓 3:0、3:0、3:0 ✅ 3戰全勝 B組第1，晉4強 軟式網球 全日（3場） 男子團體小組賽－C組 蒙古、印度、寮國 3:0、3:0、3:0 ✅ 3戰全勝 C組第1，直接晉4強 曲棍球 13:00 女子A組 南韓 1:3 ❌ 首戰落敗 王文岑進1球 籃球(5對5) 13:00 女子小組賽－C組 蒙古 76:67 ✅ 首戰開紅盤 彭詩晴15分 排球 19:00 女子小組賽C組 泰國 0:3（22:25、22:25、20:25） ❌ 本屆首敗 以2勝1敗晉8強

▲中華女籃擊敗蒙古取得名古屋亞運首勝，陣中老將彭詩晴（左二）也感性宣告，這將是她國家隊生涯的「最後一舞」。（圖／名古屋亞運提供）

運動種類 目前戰績 目前形勢 軟式網球女團 小組3戰全勝 B組第1，確定至少銅牌，9/20打4強（對韓國） 軟式網球男團 小組3戰全勝 C組第1，確定至少銅牌，9/20打4強 女子籃球 1勝0敗 下戰馬來西亞、南韓，前2名直接晉8強 女子曲棍球 0勝1敗 A組前2名晉4強，仍需爭取積分 女子排球 2勝1敗 C組第2晉8強，首輪對A組龍頭

日期 台灣時間 項目 焦點 9/19（六） 17:00 亞運開幕典禮 名古屋市瑞穗公園陸上競技場 9/20（日） 依大會公布 軟式網球男女團體 4強賽 搶進金牌戰 9/21（一） 17:30 棒球 中華隊 vs 韓國，分組賽關鍵一戰 9/21（一） 18:30 女子足球 中華隊 vs 日本

2026年第20屆愛知名古屋亞運9月19日才正式開幕，但部分項目已提前開打。9月18日中華隊在5個運動項目共出賽9場，戰績7勝2敗。軟式網球男女團體全勝晉級4強，中華隊確定至少拿下2面銅牌。女籃首戰逆轉蒙古，女子曲棍球首戰不敵南韓，女排則吞下本屆首敗，仍以C組第2晉級8強。中華軟網男、女團今天在分組賽都以一分未失的姿態橫掃對手，雙雙以分組第一晉級4強。女團由黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷領軍，搭配新生代江旻育與周宴甄，在B組先後3:0擊敗泰國、蒙古與菲律賓。男團由陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑與張祐菘出戰，3場對蒙古、印度與寮國全數3:0過關，直接取得4強席次。軟網不另辦銅牌戰，兩隊闖進4強後已確定至少各拿一面銅牌，這也是中華隊本屆第一個確定有獎牌入袋的代表隊。兩隊將於9月20日打4強賽與決賽，女團4強對手是韓國，男團對手由韓國與菲律賓的8強賽勝方產生。中華女籃上半場遭蒙古歸化中鋒阿瑪麗（Amari Robinson）壓制，半場以41:46落後，下半場加強防守，最終以76:67逆轉，拿下預賽首勝。數據上，彭詩晴拿下15分4助攻，彭曉彤14分6助攻，替補的林蝶10分3籃板，其中10分在第4節攻下。總教練前田顯藏賽後表示，下半場全隊加快進攻速度、成功跑起來，是逆轉的關鍵。中華隊接下來將對戰馬來西亞與南韓，力拚分組前2名直接晉級8強。女子曲棍球A組被稱為死亡之組，6隊中除了中華隊，還有南韓、中國兩大亞洲強權，以及哈薩克、馬來西亞與孟加拉，積分前2名才能晉級4強。首戰面對南韓，中華隊一度0:2落後，第三節由王文岑破網追到1:2，但南韓隨後再進一球鎖定勝利，終場1:3落敗。全場南韓控球率63%，取得17次短角球機會，門將羅紫茵多次撲救，讓比數沒有被拉開。中華女排已提前鎖定8強，這場預賽最終戰與世界排名第13的泰國爭小組龍頭，最後以22:25、22:25、20:25落敗，以C組第2名晉級。前兩局比分都在2至3分之內，但局末關鍵分沒能把握。個人得分方面，許菀芸攻下全隊最高12分，甘可慧11分，泰國則有4人得分上雙。隊長廖苡任賽後坦言，關鍵分的處理上經驗還差一點。中華女排小組賽前兩戰先後以3:0擊敗吉爾吉斯（25:14、25:15、25:9）與蒙古（25:22、25:8、25:14），最終戰績為2勝1敗。淘汰賽首輪將對上A組龍頭，爭取4強門票。