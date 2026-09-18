2026年第20屆愛知名古屋亞運9月19日才正式開幕，但部分項目已提前開打。9月18日中華隊在5個運動項目共出賽9場，戰績7勝2敗。軟式網球男女團體全勝晉級4強，中華隊確定至少拿下2面銅牌。女籃首戰逆轉蒙古，女子曲棍球首戰不敵南韓，女排則吞下本屆首敗，仍以C組第2晉級8強。
🟡本文重點摘要
📍9月18日 中華代表團成績表
📍軟式網球男女團體全勝，確保2面銅牌
📍女籃76:67逆轉蒙古
📍女子曲棍球1:3不敵南韓
📍女排0:3不敵泰國，小組第2晉8強
📍目前戰績與晉級形勢
📍接下來賽程看點
9月18日 中華代表團成績表
軟式網球男女團體全勝 確保2面銅牌
中華軟網男、女團今天在分組賽都以一分未失的姿態橫掃對手，雙雙以分組第一晉級4強。女團由黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷領軍，搭配新生代江旻育與周宴甄，在B組先後3:0擊敗泰國、蒙古與菲律賓。男團由陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑與張祐菘出戰，3場對蒙古、印度與寮國全數3:0過關，直接取得4強席次。
軟網不另辦銅牌戰，兩隊闖進4強後已確定至少各拿一面銅牌，這也是中華隊本屆第一個確定有獎牌入袋的代表隊。兩隊將於9月20日打4強賽與決賽，女團4強對手是韓國，男團對手由韓國與菲律賓的8強賽勝方產生。
女籃逆轉蒙古 首戰開紅盤
中華女籃上半場遭蒙古歸化中鋒阿瑪麗（Amari Robinson）壓制，半場以41:46落後，下半場加強防守，最終以76:67逆轉，拿下預賽首勝。數據上，彭詩晴拿下15分4助攻，彭曉彤14分6助攻，替補的林蝶10分3籃板，其中10分在第4節攻下。總教練前田顯藏賽後表示，下半場全隊加快進攻速度、成功跑起來，是逆轉的關鍵。中華隊接下來將對戰馬來西亞與南韓，力拚分組前2名直接晉級8強。
曲棍球女將首戰不敵南韓
女子曲棍球A組被稱為死亡之組，6隊中除了中華隊，還有南韓、中國兩大亞洲強權，以及哈薩克、馬來西亞與孟加拉，積分前2名才能晉級4強。首戰面對南韓，中華隊一度0:2落後，第三節由王文岑破網追到1:2，但南韓隨後再進一球鎖定勝利，終場1:3落敗。全場南韓控球率63%，取得17次短角球機會，門將羅紫茵多次撲救，讓比數沒有被拉開。
女排0:3不敵泰國，小組第2晉8強
中華女排已提前鎖定8強，這場預賽最終戰與世界排名第13的泰國爭小組龍頭，最後以22:25、22:25、20:25落敗，以C組第2名晉級。前兩局比分都在2至3分之內，但局末關鍵分沒能把握。個人得分方面，許菀芸攻下全隊最高12分，甘可慧11分，泰國則有4人得分上雙。隊長廖苡任賽後坦言，關鍵分的處理上經驗還差一點。
中華女排小組賽前兩戰先後以3:0擊敗吉爾吉斯（25:14、25:15、25:9）與蒙古（25:22、25:8、25:14），最終戰績為2勝1敗。淘汰賽首輪將對上A組龍頭，爭取4強門票。
接下來賽程看點
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📍9月18日 中華代表團成績表
📍軟式網球男女團體全勝，確保2面銅牌
📍女籃76:67逆轉蒙古
📍女子曲棍球1:3不敵南韓
📍女排0:3不敵泰國，小組第2晉8強
📍目前戰績與晉級形勢
📍接下來賽程看點
9月18日 中華代表團成績表
|運動種類
|日本當地時間
|項目及階段
|對手國
|比分
|結果
|備註
|軟式網球
|全日（3場）
|女子團體小組賽－B組
|泰國、蒙古、菲律賓
|3:0、3:0、3:0
|✅ 3戰全勝
|B組第1，晉4強
|軟式網球
|全日（3場）
|男子團體小組賽－C組
|蒙古、印度、寮國
|3:0、3:0、3:0
|✅ 3戰全勝
|C組第1，直接晉4強
|曲棍球
|13:00
|女子A組
|南韓
|1:3
|❌ 首戰落敗
|王文岑進1球
|籃球(5對5)
|13:00
|女子小組賽－C組
|蒙古
|76:67
|✅ 首戰開紅盤
|彭詩晴15分
|排球
|19:00
|女子小組賽C組
|泰國
|0:3（22:25、22:25、20:25）
|❌ 本屆首敗
|以2勝1敗晉8強
中華軟網男、女團今天在分組賽都以一分未失的姿態橫掃對手，雙雙以分組第一晉級4強。女團由黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷領軍，搭配新生代江旻育與周宴甄，在B組先後3:0擊敗泰國、蒙古與菲律賓。男團由陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑與張祐菘出戰，3場對蒙古、印度與寮國全數3:0過關，直接取得4強席次。
軟網不另辦銅牌戰，兩隊闖進4強後已確定至少各拿一面銅牌，這也是中華隊本屆第一個確定有獎牌入袋的代表隊。兩隊將於9月20日打4強賽與決賽，女團4強對手是韓國，男團對手由韓國與菲律賓的8強賽勝方產生。
女籃逆轉蒙古 首戰開紅盤
中華女籃上半場遭蒙古歸化中鋒阿瑪麗（Amari Robinson）壓制，半場以41:46落後，下半場加強防守，最終以76:67逆轉，拿下預賽首勝。數據上，彭詩晴拿下15分4助攻，彭曉彤14分6助攻，替補的林蝶10分3籃板，其中10分在第4節攻下。總教練前田顯藏賽後表示，下半場全隊加快進攻速度、成功跑起來，是逆轉的關鍵。中華隊接下來將對戰馬來西亞與南韓，力拚分組前2名直接晉級8強。
女子曲棍球A組被稱為死亡之組，6隊中除了中華隊，還有南韓、中國兩大亞洲強權，以及哈薩克、馬來西亞與孟加拉，積分前2名才能晉級4強。首戰面對南韓，中華隊一度0:2落後，第三節由王文岑破網追到1:2，但南韓隨後再進一球鎖定勝利，終場1:3落敗。全場南韓控球率63%，取得17次短角球機會，門將羅紫茵多次撲救，讓比數沒有被拉開。
女排0:3不敵泰國，小組第2晉8強
中華女排已提前鎖定8強，這場預賽最終戰與世界排名第13的泰國爭小組龍頭，最後以22:25、22:25、20:25落敗，以C組第2名晉級。前兩局比分都在2至3分之內，但局末關鍵分沒能把握。個人得分方面，許菀芸攻下全隊最高12分，甘可慧11分，泰國則有4人得分上雙。隊長廖苡任賽後坦言，關鍵分的處理上經驗還差一點。
中華女排小組賽前兩戰先後以3:0擊敗吉爾吉斯（25:14、25:15、25:9）與蒙古（25:22、25:8、25:14），最終戰績為2勝1敗。淘汰賽首輪將對上A組龍頭，爭取4強門票。
|運動種類
|目前戰績
|目前形勢
|軟式網球女團
|小組3戰全勝
|B組第1，確定至少銅牌，9/20打4強（對韓國）
|軟式網球男團
|小組3戰全勝
|C組第1，確定至少銅牌，9/20打4強
|女子籃球
|1勝0敗
|下戰馬來西亞、南韓，前2名直接晉8強
|女子曲棍球
|0勝1敗
|A組前2名晉4強，仍需爭取積分
|女子排球
|2勝1敗
|C組第2晉8強，首輪對A組龍頭
|日期
|台灣時間
|項目
|焦點
|9/19（六）
|17:00
|亞運開幕典禮
|名古屋市瑞穗公園陸上競技場
|9/20（日）
|依大會公布
|軟式網球男女團體 4強賽
|搶進金牌戰
|9/21（一）
|17:30
|棒球
|中華隊 vs 韓國，分組賽關鍵一戰
|9/21（一）
|18:30
|女子足球
|中華隊 vs 日本
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