《NOWNEWS》本文就帶讀者一窺本屆亞運開幕式必看的「4大亮點、免費轉播以及開始時間」等基本資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亮點一：堤幸彥執導！出現「豐臣秀吉」引起韓國公憤

亮點二：黃筱雯、張煥宜共同掌旗 入場順序值得關注

▲中華代表團掌旗官人選正式公布，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都是首度參加亞運開幕典禮就接下掌旗官任務。（圖／中華奧會提供）

亮點三：正式開幕式前就有表演能看

亮點四：開幕式延續名古屋亞運「極簡」宗旨

名古屋亞運開幕式基本資料

項目 詳細資訊 賽事名稱 第20屆亞洲運動會 開幕日期 2026年9月19日（星期六） 開幕時間 日本時間18:00（台灣時間 17:00） 開幕場館 名古屋市瑞穗公園田徑場 典禮主題 HEART BEAT Aichi-Nagoya 總導演 堤幸彥（Yukihiko Tsutsumi） 參賽規模 亞洲奧林匹克理事會（OCA）所屬45個國家與地區 中華隊掌旗官 黃筱雯（拳擊女將）、張煥宜（武術散打好手）

名古屋亞運開幕式要去哪看？

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年名古屋亞運於9月19日晚間在日本愛知縣名古屋市的瑞穗運動場（Paloma Mizuho Stadium）盛大揭幕。這是日本繼1958年東京與1994年廣島之後，睽違32年第三度接下亞運主辦權。本屆大會匯聚來自全亞洲45個國家與地區的頂尖好手，共同展開為期16天的頂級賽事競技。開幕典禮特別邀請日本知名電影導演堤幸彥擔綱總導演，他曾執導《金田一少年之事件簿》及《池袋西口公園》等作品。本屆亞運開幕式以「Harmonic Heart Beat」為創作核心，象徵亞洲各地運動員心連心。晚會巧妙結合愛知縣傳統工藝美學與尖端數位影像、機器人技術，呈現兼具現代感與在地文化的視覺盛宴。表演預計會加入由演員扮演「名古屋三英傑」戰國名將織田信長、豐臣秀吉和德川家康，也因此引起韓國不滿，因為豐臣秀吉曾在歷史上發動「萬曆朝鮮之役」，對朝鮮半島造成巨大傷害。在備受矚目的各國代表團進場儀式中，中華代表團派出482名選手參賽、團員總人數突破700人，聲勢浩大。開幕式掌旗官由東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯與武術散打好手張煥宜共同擔綱，帶領代表團步入會場。上一屆杭州亞運我國以字母為「T」順序入場，而非用「C」，因此按照字母順序被被排在敘利亞之後、塔吉克之前，並由王冠閎及羅嘉翎共同擔任掌旗官。此次名古屋亞運，我國也將以在「T」的順序搖旗、步入會場。在開幕式正式登場前，日本航空自衛隊著名的「藍色衝擊波飛行表演隊」將於上午率先升空，自小牧基地起飛巡航愛知縣多個地標，並於名古屋市中心久屋大通公園上空展開彩煙編隊飛行，為本屆亞運及隨後登場的亞帕運拉開壯麗序幕。明日下午3點起，也就是開幕式正式開始前2小時左右，場內將展開長達兩小時的暖場表演。除了邀請日本人氣男子團體「INI」登台獻唱外，更結合在地保存會帶來的傳統武藝表演，呈現現代流行音樂與地方歷史文化的完美交融。延續本屆名古屋亞運「環保」的宗旨，開幕式整體設計也偏向輕量化。表演、道具、舞台搭建都很精簡，更重視情感的傳遞。運動員入場環節留出充足空間，把焦點還給來自各國地區的選手，回歸體育賽事最本真的內核。對本屆亞運來說節儉、環保不是口號，還滲透於開幕式各個細節，像是再生金屬應用在獎牌、舞台道具優先選擇可循環材質、很多裝置賽後可以拆解改造等細節。