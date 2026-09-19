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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 49 28-21-0 0.571 - 2 樂天桃猿 46 25-21-0 0.543 1.5 3 統一獅 48 25-23-0 0.521 2.5 4 味全龍 47 23-24-0 0.489 4 5 富邦悍將 47 21-26-0 0.447 6 6 台鋼雄鷹 47 20-27-0 0.426 7

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月19日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 107 62-45-0 0.579 - 2 富邦悍將 107 55-52-0 0.514 7 3 統一獅 107 54-52-1 0.509 7.5 4 台鋼雄鷹 107 50-56-1 0.472 11.5 5 樂天桃猿 106 49-55-2 0.471 11.5 6 中信兄弟 108 48-58-2 0.453 13.5

▲統一獅今日回到亞太主場，迎戰富邦悍將，洋投布雷克掛帥先發。（圖／統一獅提供）

▲味全龍今日交手中信兄弟，推出梅賽鍶先發對決鄭浩均。（圖／味全龍提供,2026.4.11）

▲樂天桃猿今日回到桃園主場迎戰台鋼雄鷹，由陳克羿掛帥對決許承恩。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.30）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（19）日共3場比賽，龍頭中信兄弟在臺北大巨蛋與味全龍進行「龍象大戰」，鄭浩均掛帥對決梅賽鍶（C.C. Mercedes）；統一7-ELEVEn獅今日舉辦「陳鏞基引退系列賽」首戰，由布雷克（Brock Dykxhoorn）先發強碰富邦悍將鈴木駿輔；樂天桃猿回到主場迎戰台鋼雄鷹，陳克羿交手本季初先發的許承恩。兄弟目前暫居下半季龍頭，領先桃猿1.5場勝差、獅隊2.5場勝差。今日A段班3隊都交手B段班球隊，每場勝負都將影響三方勝差。🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽20場，拿下7勝7敗，防禦率1.60。布雷克本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.04。悍將目前排名第5，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽17場，拿下9勝5敗，防禦率2.22。鈴木駿輔本季與獅隊交手4場，拿下3勝，對戰防禦率1.71。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名第1，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽15場，拿下5勝6敗，防禦率6.05。鄭浩均本季與龍隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率4.07。龍隊目前排名第4，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率1.76。梅賽鍶本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.11。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第2，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽14場，拿下5勝7敗，防禦率3.77。陳克羿本季與雄鷹交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率3.60。雄鷹目前排名第6，今日由土投許承恩掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率5.40。今日是許承恩一軍生涯初先發，亦是生涯首次交手桃猿。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍亞太球場（室外球場）氣溫：31度至33度降雨機率：20%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：29度至31度降雨機率：20%📍桃園球場（室外球場）氣溫：29度至30度降雨機率：20%