中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（19）日共3場比賽，龍頭中信兄弟在臺北大巨蛋與味全龍進行「龍象大戰」，鄭浩均掛帥對決梅賽鍶（C.C. Mercedes）；統一7-ELEVEn獅今日舉辦「陳鏞基引退系列賽」首戰，由布雷克（Brock Dykxhoorn）先發強碰富邦悍將鈴木駿輔；樂天桃猿回到主場迎戰台鋼雄鷹，陳克羿交手本季初先發的許承恩。《NOWnews》整理出9月19日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月19日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：兄弟目前暫居下半季龍頭，領先桃猿1.5場勝差、獅隊2.5場勝差。今日A段班3隊都交手B段班球隊，每場勝負都將影響三方勝差。
陳鏞基引退系列賽首戰 布雷克對決鈴木駿輔
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽20場，拿下7勝7敗，防禦率1.60。布雷克本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.04。
悍將目前排名第5，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽17場，拿下9勝5敗，防禦率2.22。鈴木駿輔本季與獅隊交手4場，拿下3勝，對戰防禦率1.71。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
「龍象大戰」大巨蛋登場 梅賽鍶對決鄭浩均
🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第1，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽15場，拿下5勝6敗，防禦率6.05。鄭浩均本季與龍隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率4.07。
龍隊目前排名第4，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率1.76。梅賽鍶本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.11。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿主場迎戰雄鷹 陳克羿掛帥戰許承恩
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽14場，拿下5勝7敗，防禦率3.77。陳克羿本季與雄鷹交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率3.60。
雄鷹目前排名第6，今日由土投許承恩掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率5.40。今日是許承恩一軍生涯初先發，亦是生涯首次交手桃猿。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/19中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月19日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|49
|28-21-0
|0.571
|-
|2
|樂天桃猿
|46
|25-21-0
|0.543
|1.5
|3
|統一獅
|48
|25-23-0
|0.521
|2.5
|4
|味全龍
|47
|23-24-0
|0.489
|4
|5
|富邦悍將
|47
|21-26-0
|0.447
|6
|6
|台鋼雄鷹
|47
|20-27-0
|0.426
|7
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|107
|62-45-0
|0.579
|-
|2
|富邦悍將
|107
|55-52-0
|0.514
|7
|3
|統一獅
|107
|54-52-1
|0.509
|7.5
|4
|台鋼雄鷹
|107
|50-56-1
|0.472
|11.5
|5
|樂天桃猿
|106
|49-55-2
|0.471
|11.5
|6
|中信兄弟
|108
|48-58-2
|0.453
|13.5
陳鏞基引退系列賽首戰 布雷克對決鈴木駿輔
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出洋投布雷克先發，本季出賽20場，拿下7勝7敗，防禦率1.60。布雷克本季與悍將交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率3.04。
悍將目前排名第5，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽17場，拿下9勝5敗，防禦率2.22。鈴木駿輔本季與獅隊交手4場，拿下3勝，對戰防禦率1.71。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第1，今日推出土投鄭浩均先發，本季出賽15場，拿下5勝6敗，防禦率6.05。鄭浩均本季與龍隊交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率4.07。
龍隊目前排名第4，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽18場，拿下10勝4敗，防禦率1.76。梅賽鍶本季與兄弟交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率2.11。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第2，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽14場，拿下5勝7敗，防禦率3.77。陳克羿本季與雄鷹交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率3.60。
雄鷹目前排名第6，今日由土投許承恩掛帥，本季出賽2場，無勝敗紀錄，防禦率5.40。今日是許承恩一軍生涯初先發，亦是生涯首次交手桃猿。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：31度至33度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。