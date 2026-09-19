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美債殖利率再度攀升，加上油價仍處於高位、聯準會（Fed）歷經3年後首度升息等背景因素影響，華爾街結束動盪的一週，美股主要指數週五收盤漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然人工智慧（AI）板塊仍具動能，帶動除了道瓊工業指數以外，其它主要股指收紅，但公債殖利率上升，10年期美債殖利率一度升至5.006%，仍對股市構成壓力。此外，當天油價雖已是連續第3個交易日下降，但基本仍維持在每桶100美元以上，讓市場仍擔心潛在的通膨風險。Certuity首席投資長韋爾奇（Scott Welch）表示，儘管本週聯準會升息有消除了一些不確定性，但他認為這次升息並非「一次性措施」，反而是升息週期的開始，預測美國公債殖利率將持續承壓，未來幾個月油價也將繼續維持在高點：「雖然我不看空市場，但我覺得在今年剩下的時間裡，市場將處於一種緩慢波動的狀態。」18日收盤，美股道瓊工業指數下跌95.40點或0.18%，收在51682.64點；標普500指數上漲12.74點或0.17%，收在7650.50點；科技股為主的那斯達克指數上漲104.25點或0.39%，收在26522.55點；費城半導體指數則上漲322.196點或2.78%，收在11921.688點。