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美國總統川普（Donald Trump）當地時間週五宣布，禁止《CNN》、《MS NOW》和《Politico》這3家媒體進入白宮。川普在自家社交平台「真相社群」（Truth Social）發文，表示：「我很自豪的宣布，即日起，我將禁止假新聞CNN、MS NOW以及Politico進入白宮，原因是它們不斷『報導』假新聞！」川普聲稱，《MS NOW》收視率與公信力不足，《Politico》則在拜登（Joe Biden）執政期間，直接從政府獲得了一筆非法、荒謬的800萬美元訂閱費，創下歷史紀錄，以此維持其「存活」，在他看來這就是腐敗。川普並指出，媒體在報導美國總統、政府或美國事務時，不應編造虛構内容與謊言，還放話：「其它假新聞媒體機構也將陸續被禁。」分析認為，雖然川普政府不是第一次做這種事，但可以預見後續將引發法律挑戰，因為此舉違反了美國憲法第一修正案，而該修正案保護新聞自由。對此，《CNN》已發表回應聲明，強調根據美國憲法，媒體有權在不受政府阻礙、干預的情況下進行報導，所以若這項禁令真的生肖，將是對憲法保障之權利的非法侵犯。