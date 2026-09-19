美國總統川普（Donald Trump）當地時間18日宣布，已經與丹麥、格陵蘭達成一項協議，美國取得在格陵蘭處理安全及其它相關需求的「永久」能力，將著手擴大美國在這座北極島嶼的軍事存在。川普同時表示，美國的對手未經華府書面批准，不得在格陵蘭設立基地、維持軍事存在或進行敏感投資。
綜合《路透社》、《美聯社》等外媒報導，川普在自家社群平台發文稱，已指示美國與丹麥、格陵蘭代表進行協商，確保美國「永遠」有能力在格陵蘭採取必要行動，以維護格陵蘭及美國的安全，這項協議沒有期限，將為美國在北極地區的戰略布局，提供長期保障。
美軍將擴大駐島！防堵中俄等對手
根據川普的說法，美國將「立即」開始在格陵蘭的適當地點，發展更大規模的軍事存在，與格陵蘭居民合作進行相關建設，未來美國的對手，將不得在格陵蘭建立軍事基地或維持軍事存在，也不得進行涉及安全疑慮的敏感投資，除非事先取得美國明確書面批准。
分析指出，這項安排與川普過去要求美國直接取得格陵蘭的主張有所不同，由於美國已經在格陵蘭設有軍事設施了，所以這次協議的核心，是進一步擴大美國軍事存在，同時限制美國所認定的競爭對手，在島上的軍事及戰略活動。
協議仍待正式簽署 丹麥、格陵蘭將參與後續程序
丹麥總理府證實，下週聯合國大會期間將與美國正式簽署協議，但後續還有待國會程序完成才能生效。格陵蘭政府領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，這項協議承認格陵蘭的利益及國際合作地位。
這項協議也被視為幾個月以來，美國、丹麥圍繞格陵蘭地位爭議的重大轉折，先前川普曾多次放話稱，格陵蘭對美國的國家安全至關重要，不排除以武力取得該島的可能性，而丹麥及格陵蘭則一再重申，格陵蘭是非賣品。
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美軍將擴大駐島！防堵中俄等對手
根據川普的說法，美國將「立即」開始在格陵蘭的適當地點，發展更大規模的軍事存在，與格陵蘭居民合作進行相關建設，未來美國的對手，將不得在格陵蘭建立軍事基地或維持軍事存在，也不得進行涉及安全疑慮的敏感投資，除非事先取得美國明確書面批准。
分析指出，這項安排與川普過去要求美國直接取得格陵蘭的主張有所不同，由於美國已經在格陵蘭設有軍事設施了，所以這次協議的核心，是進一步擴大美國軍事存在，同時限制美國所認定的競爭對手，在島上的軍事及戰略活動。
協議仍待正式簽署 丹麥、格陵蘭將參與後續程序
丹麥總理府證實，下週聯合國大會期間將與美國正式簽署協議，但後續還有待國會程序完成才能生效。格陵蘭政府領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）則表示，這項協議承認格陵蘭的利益及國際合作地位。
這項協議也被視為幾個月以來，美國、丹麥圍繞格陵蘭地位爭議的重大轉折，先前川普曾多次放話稱，格陵蘭對美國的國家安全至關重要，不排除以武力取得該島的可能性，而丹麥及格陵蘭則一再重申，格陵蘭是非賣品。